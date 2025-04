Bologna primo maggio per la salute e la sicurezza sul lavoro Sul palco la compagna di Cubello morto alla Toyota

Bologna, 29 aprile 2025 - salute e sicurezza sul lavoro. Sono questi i temi chiave del primo maggio in piazza maggiore, la festa dei lavoratori che vedrà Cgil, Cisl e Uil unite.Per dare più forza alla lotta contro le morti nei cantieri e nelle fabbriche, sul palco saliranno anche Paola Pawlikowicz, la compagna di Lorenzo Cubello, una della due vittime dell'esplosione dello stabilimento bolognese della Toyota Handling, e Monica Michielin, mamma di Mattia Battistetti, morto a 21 anni in un cantiere edile a Montebelluna, vicino a Treviso.L'assenza di ZuppiNon ci sarà, invece, salvo 'colpi di scena dell'ultimo minuto', il cardinale Matteo Zuppi, impegnato a Roma in vista del Conclave, e che avrebbe dovuto prendere parte all'evento per i saluti istituzionali assieme al sindaco Matteo Lepore.

