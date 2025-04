Bologna Juve opzioni contate per Tudor tra squalifiche e infortuni | la primissima ipotesi di formazione per la sfida del Dall’Ara

Bologna Juve, opzioni contate per Tudor tra squalifiche e infortuni: la primissima ipotesi di formazione per la sfida in programma al Dall’AraL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto in casa Juve, attesa nel weekend dalla sfida contro il Bologna fondamentale per mantenere il quarto posto. Tudor è costretto a fare i conti con squalifiche e infortuni.Non saranno della partita tra gli altri Yildiz (che ha rimediato un’espulsione diretta col Monza) e Kelly (infortunatosi nell’ultima uscita), così come è improbabile il rientro di Koopmeiners. Così in difesa dovrebbe agire Savona da braccetto destro e sulla trequarti si dovrebbe rivedere Conceicao dal primo minuto. .com 🔗 Juventusnews24.com - Bologna Juve, opzioni contate per Tudor tra squalifiche e infortuni: la primissima ipotesi di formazione per la sfida del Dall’Ara pertra: ladiper lain programma alL’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto in casa, attesa nel weekend dallacontro ilfondamentale per mantenere il quarto posto.è costretto a fare i conti con.Non saranno della partita tra gli altri Yildiz (che ha rimediato un’espulsione diretta col Monza) e Kelly (infortunatosi nell’ultima uscita), così come è improbabile il rientro di Koopmeiners. Così in difesa dovrebbe agire Savona da braccetto destro e sulla trequarti si dovrebbe rivedere Conceicao dal primo minuto. .com 🔗 Juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio a rischio rinvio? La situazione - (Adnkronos) – Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio a rischio rinvio? Negli scorsi giorni il maltempo si è abbattuto sull'Italia, in particolare sulla Toscana e l'Emilia-Romagna, dove è stata dichiarata allerta rossa. In entrambe le regioni è stata disposta dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile e sono […] L'articolo Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio a rischio rinvio? La situazione proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Venezia-Lazio e Parma-Bologna - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: ecco come cambia per la Juve dopo le sfide tra Venezia e Lazio e Parma e Bologna È iniziata la 26ª giornata del campionato di Serie A. Ecco cosa cambia per la Juve dopo Venezia-Lazio 0-0 e Parma-Bologna 2-0. Napoli 56 (25)Inter 54 (25)Atalanta 51 (25)Lazio 47 (26)Juventus 46 (25)Fiorentina 42 (25)Bologna 41 (26)Milan 41 (25)Roma 37 (25)Udinese 36 (26)Genoa 30 (25)Torino 28 (25)Cagliari 25 (25)Como 25 (25)Lecce 25 (26)Verona 23 (25)Parma 23 (26)Empoli 21 (25)Venezia 17 (26)Monza 14 (25) Leggi su Juventusnews24. 🔗juventusnews24.com

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Verona-Bologna - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A, ecco come cambia per la Juventus dopo la prima partita di domenica Verona-Bologna È finita da poco Verona Bologna, gara che ha visto i rossoblù vincere al Bentegodi per 1-2. Ecco come cambia la classifica di Serie A, soprattutto per la Juve. Inter 61 (28)Napoli 57 (27)Atalanta 55 (27)Juventus 52 (27)Lazio 50 (27)Bologna 50 (28)Fiorentina 45 (26)Milan 44 (28)Roma 43 (27)Udinese 39 (27)Genoa 32 (27)Torino 32 (28)Como 29 (28)Verona 26 (28)Cagliari 26 (27)Lecce 25 (28)Parma 24 (28)Empoli 22 (27)Venezia 19 (28)Monza 14 (28) Leggi su ... 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Il Bologna prepara le sue frecce per la Juve: gli uomini decisivi di Italiano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bagni: “Il Bologna si giocherà il quarto posto con la Juve” - Salvatore Bagni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Corriere di Bologna: “Conte e Italiano hanno fatto due miracoli, stanno facendo cose straordinarie. I giocatori li ... 🔗juvenews.eu

Juve, Tudor si dovrà guadagnare la conferma: restano in piedi le opzioni Gasp e Conte - La lotta si è fatta serrata, con il Bologna avanti di un punto e le inseguitrici, partendo dalla Lazio per finire al Milan, non troppo distanti. Il vantaggio della Juve è un calendario più semplice, ... 🔗sport.quotidiano.net

Juve, Tudor si dovrà guadagnare la conferma: restano in piedi le opzioni Gasp e Conte - Bologna, 28 marzo 2025 – Due competizioni da giocare, un dna da rispolverare e una riconferma da guadagnare. E’ partita l’avventura di Igor Tudor alla Juventus; può essere a termine oppure ... 🔗msn.com