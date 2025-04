Bologna Juve | Kalulu e Renato Veiga inamovibili chi sostituisce Kelly? Due ipotesi di formazione per la sfida del Dall’Ara

Bologna Juve: Kalulu e Renato Veiga inamovibili, chi sostituisce Kelly? Due ipotesi di formazione per la sfida del Dall’Ara: a chi sta pensando TudorNella giornata di ieri la Juve ha reso noto che Kelly ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Motivo per cui il difensore non sarà arruolabile per la sfida contro il Bologna.Secondo quanto riportato da Tuttosport Tudor, che non ha intenzione di cambiare modulo, starebbe pensando a due soluzioni tattiche per sostituire l’inglese: la prima porta all’impiego di Savona come braccetto di destra, la seconda l’arretramento di Locatelli sulla linea dei difensori con McKennie centrocampista. .com 🔗 Juventusnews24.com - Bologna Juve: Kalulu e Renato Veiga inamovibili, chi sostituisce Kelly? Due ipotesi di formazione per la sfida del Dall’Ara , chi? Duediper ladel: a chi sta pensando TudorNella giornata di ieri laha reso noto cheha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Motivo per cui il difensore non sarà arruolabile per lacontro il.Secondo quanto riportato da Tuttosport Tudor, che non ha intenzione di cambiare modulo, starebbe pensando a due soluzioni tattiche per sostituire l’inglese: la prima porta all’impiego di Savona come braccetto di destra, la seconda l’arretramento di Locatelli sulla linea dei difensori con McKennie centrocampista. .com 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Novità sul futuro dei calciatori in prestito - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Di seguito tutte le novità sul futuro dei calciatori in prestito Nella rosa della Juve sono presenti anche quattro calciatori che non sono di proprietà del club bianconero. Si tratta di Kalulu (prestato dal Milan), Conceicao (dal Porto), Kolo Muani (dal PSG) e Renato Veiga (dal Chelsea). Secondo la Gazzetta dello Sport Giuntoli in caso di quarto posto in campionato oltre al riscatto di Conceicao punta ad acquistare il centrale francese e il difensore portoghese. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: da Renato Veiga a Kalulu, il punto sui giocatori ai box e i relativi tempi di recupero. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve: da Renato Veiga a Kalulu, il punto sui giocatori ai box e i relativi tempi di recupero. Gli aggiornamenti dall’infermeria bianconera L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve attualmente fermi ai box in attesa del loro completo recupero dai rispettivi problemi fisici. A partire da Kalulu (che potrebbe vedersi in campo per l’inizio del nuovo mese) passando per Renato Veiga (che potrebbe necessitare di almeno un mesetto) fino ad arrivare a Savona, che nelle prossime ore sosterrà gli esami per ... 🔗juventusnews24.com

Fiorentina Juve, Thiago Motta cambia in difesa: Kalulu, Renato Veiga, Gatti o Kelly? Ecco chi potrebbe giocare titolare - di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve, Thiago Motta cambia in difesa: ecco le prime prove del tecnico bianconero per la sfida La Juve continua a preparare la sfida di campionato contro la Fiorentina. La difesa bianconera potrebbe cambiare con il rientro di Kalulu rispetto a Kelly mentre l’altro titolare dovrebbe essere Gatti. Aumenterà il minutaggio Renato Veiga mentre sulle fasce dovrebbero continuare a giocare Cambiaso e Weah. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Emergenza per la Juventus in difesa, solo Kalulu e Renato Veiga a disposizione: dal cambio modulo a Locatelli e il rientro di Gatti, le soluzioni; Juventus a pezzi dopo l'infortunio di Kelly: a Bologna solo due difensori centrali a disposizione; Juventus, chi sostituisce Kelly? Occhio a Gatti, ma c'è anche un'altra opzione; Gatti gioca a Bologna? Le ultime sul rientro e quando torna il difensore della Juventus. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus a pezzi dopo l’infortunio di Kelly: a Bologna solo due difensori centrali a disposizione - L’infortunio di Kelly inguaia la Juventus già priva di Vlahovic e Koopmeiners e dello squalificato Yildiz. Tudor a Bologna avrà a disposizione solo due difensori centrali. 🔗fanpage.it

Juventus, stop per Kelly: per lui lesione di basso grado, salterà il Bologna e la Lazio - La Juventus è alle prese con un nuovo stop per i suoi difensori: Tudor perde Kelly e può essere costretto a cambiare modulo ... 🔗it.blastingnews.com

Juventus: ecco chi può sostituire Kelly nella difesa a tre - Emergenza difensiva per la Juventus: Kelly out contro il Bologna. Le possibili soluzioni di Tudor per la retroguardia bianconera. Juventus, con Kelly indisponibile, il tecnico Igor Tudor deve valutare ... 🔗msn.com