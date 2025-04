Bologna in corsa per la Champions | sfide decisive contro Juventus e Milan

Bologna che in campionato a 360 minuti dalla meta in teoria dovrebbe correre verso un traguardo chiamato Champions League? Malino, se si cercano le risposte nel primo tempo. Meglio, se invece il focus è sui secondi quarantacinque minuti."Nel primo tempo loro sono partiti forte – ammette Vincenzo Italiano in sala stampa –, ma ce lo aspettavamo: venivano da cinque sconfitte e giocavano davanti ai loro tifosi. Noi invece siamo stati sottotono".Ma per fortuna la prestazione del suo Bologna ha conosciuto un cambio di passo all’intervallo. "Molto meglio nella ripresa – dice il tecnico – quando abbiamo avuto una bella reazione. Noi abbiamo questo pregio di non uscire mai dalle partite, di non regalarle agli avversari. Finire le gare in crescendo significa che con la testa ci sei. 🔗 Sport.quotidiano.net - Bologna in corsa per la Champions: sfide decisive contro Juventus e Milan Come sta, a salute, unche in campionato a 360 minuti dalla meta in teoria dovrebbe correre verso un traguardo chiamatoLeague? Malino, se si cercano le risposte nel primo tempo. Meglio, se invece il focus è sui secondi quarantacinque minuti."Nel primo tempo loro sono partiti forte – ammette Vincenzo Italiano in sala stampa –, ma ce lo aspettavamo: venivano da cinque sconfitte e giocavano davanti ai loro tifosi. Noi invece siamo stati sottotono".Ma per fortuna la prestazione del suoha conosciuto un cambio di passo all’intervallo. "Molto meglio nella ripresa – dice il tecnico – quando abbiamo avuto una bella reazione. Noi abbiamo questo pregio di non uscire mai dalle partite, di non regalarle agli avversari. Finire le gare in crescendo significa che con la testa ci sei. 🔗 Sport.quotidiano.net

