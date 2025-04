Bologna | Beukema soddisfatto del pareggio contro l' Udinese ora testa alla Juventus

Beukema: "Questo è un buon punto". Lo dice e lo ripete alla luce di un dato, che non ha dimenticato: "Un anno fa, qui, perdemmo 3-0. Questo è un campo difficile e l'Udinese è una squadra complicata per noi". Complicata da digerire. A dimostrazione, la traversa nel primo tempo di Davis, il gol olimpico sfiorato da Payero e i piazzati dell'argentino e di Lovric nel finale di gara.Certo, il Bologna avrebbe potuto piazzare il colpaccio nella ripresa: con Orso un paio di volte. Ma mettendo sul piatto tutto quanto, il verdetto, per l'olandese è uno solo: "E' un buon punto. Perché è vero che nel secondo tempo siamo stati vicini a vincerla e che le occasioni le abbiamo avute. Ma nel primo tempo siamo andati troppo piano, tanto sul piano del ritmo quanto dell'intensità nei contrasti.

