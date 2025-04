Bolelli Vavassori-Salisbury Skupski oggi ATP Madrid 2025 | orario nuovo programma streaming

Madrid appare pronta a rimettere mano al suo torneo, il Masters 1000 e WTA 1000 capitolino. Impegnati anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori in un primo turno che difficilmente potevano immaginare più duro.Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la coppia tutta britannica formata da Joe Salisbury e Neal Skupski, quest’anno poco fortunata nei sorteggi e perciò non al livello cui ci si poteva aspettare in classifica mondiale, ma pur sempre con dentro un complessivo di nove Slam, di cui cinque in doppio maschile e quattro in doppio misto. Ci sarà dunque particolare attenzione per i due azzurri, quest’anno già finalisti agli Australian Open e vincitori a Rotterdam, ma in striscia negativa da allora con due sole vittorie a fronte di cinque sconfitte. 🔗 Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski oggi, ATP Madrid 2025: orario, nuovo programma, streaming Dopo il rinvio provocato dal blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e parte del sud della Francia,appare pronta a rimettere mano al suo torneo, il Masters 1000 e WTA 1000 capitolino. Impegnati anche Simonee Andreain un primo turno che difficilmente potevano immaginare più duro.Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la coppia tutta britannica formata da Joee Neal, quest’anno poco fortunata nei sorteggi e perciò non al livello cui ci si poteva aspettare in classifica mondiale, ma pur sempre con dentro un complessivo di nove Slam, di cui cinque in doppio maschile e quattro in doppio misto. Ci sarà dunque particolare attenzione per i due azzurri, quest’anno già finalisti agli Australian Open e vincitori a Rotterdam, ma in striscia negativa da allora con due sole vittorie a fronte di cinque sconfitte. 🔗 Oasport.it

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski nei sedicesimi di finale del torneo di doppio che anima il Masters 1000 di Madrid. Gli azzurri torneranno in scena a diciannove giorio di distanza dalla sconfitta rimediata al primo turno di Montecarlo, quando fece discussione la pallata che lo statunitense Ben Shelton tirò contro Vavassori, il quale ha dichiarato di avere rimediato un'infrazione alla costola.

11.52 Matteo Arnaldi ha vinto il primo set 6-3 contro Damir Dzumhur. Al termine di questo match inizierà l'incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. 11.50 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI e i britannici Salisbury/Skupski, ci si giocano gli ottavi del tabellone di doppio maschile.

La coppia italiana è testa di serie n.4 del tabellone madrileno, attenderebbero in ottavi di finale la coppia vincitrice della sfida tra Harrison/King e Ebden/Peers.

