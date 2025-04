Bocchi | Rimozione auto? Provvedimento iniquo l' azienda sanitaria lo sospenda

"L'annuncio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma di procedere, a partire da maggio, alla Rimozione con carro attrezzi delle auto in sosta irregolare nei parcheggi di via Volturno, via Abbeveratoia e all'interno dell'area ospedaliera è un Provvedimento iniquo e privo di buon senso".

Bocchi: "Rimozione auto? Provvedimento iniquo, l'azienda sanitaria lo sospenda" - “L’annuncio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma di procedere, a partire da maggio, alla rimozione con carro attrezzi delle auto in sosta irregolare nei parcheggi di via Volturno, via Abbeveratoia e all’interno dell’area ospedaliera è un provvedimento iniquo e privo di buon senso”... 🔗parmatoday.it

