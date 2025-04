Boca Juniors Superclasico fatale per il tecnico degli Xeneizes | Fernando Gago non sarà più l’allenatore! Tutti i nomi

Boca Juniors, Superclasico fatale per l'allenatore degli Xeneizes: Fernando Gago non sarà più il tecnico degli argentini! Tutti i nomi La sconfitta nel derby più sentito del Sudamerica ha avuto conseguenze pesanti per il Boca Juniors. Il k.o. al Monumental contro un River Plate trascinato da un eccezionale Mastantuono ha segnato la fine dell'avventura di Fernando.

Genoa, la quarta maglia celebra il legame con il Boca Juniors | VIDEO - Il Genoa ha lanciato la sua quarta maglia: la indosserà in casa della Juventus e richiama il legame con il Boca Juniors di Buenos Aires "Voi avete il vostro Diego, ma anche noi abbiamo il nostro". Con un video da brividi, che fa riferimento a due leggende come Maradona e Milito, il Genoa ha lanciato la sua quarta maglia, che celebra il legame con il Boca Juniors. Il kit richiama la tradizionale divisa da gara degli Xeneizes, da sempre legati al popolo genoano ed è un omaggio ai 120 anni del club argentino, fondato nel quartiere La Boca proprio da emigrati genovesi. 🔗pianetamilan.it

Paredes tra Roma e clausola pro Boca Juniors: la presa di posizione degli Xeneizes - Continua a tenere banco la telenovela Paredes-Boca Juniors, apparsa sugli schermi di Trigoria già da diversi mesi, quando sembrava che il centrocampista della Roma potesse tornare in Argentina nel mercato di gennaio. Il numero 16 è invece rimasto nella Capitale ma negli ultimi giorni a far parlare è stata la possibile clausola pro Xeneizes, che sarebbe dunque valida solamente per la formazione sudamericana, che però ha voluto intervenire per fare chiarezza. 🔗sololaroma.it

Il Genova rende omaggio a Boca Juniors con la sua quarta attrezzatura - Calcio italiano: El Genoa presentó este miércoles su cuarta equipación, una camiseta con base azul marino y una franja amarilla en el centro, inspirada en los colores del Boca Juniors para conmemorar el 120º aniversario del nacimiento del club argentino, fundado por inmigrantes genoveses en Buenos Aires. La nueva indumentaria mantiene el esquema cromático de Boca, el azul y amarillo, pero incorpora el escudo del Genoa con su emblemático Grifo, símbolo del club más antiguo de Italia. 🔗justcalcio.com