Boato e fiamme a fuoco la pasticceria Cinque lune davanti al Senato

Boato e fiamme a due passi dal Senato. Sono stati momenti di paura nel centro di Roma per l’incendio divampato nella pasticceria Cinque lune proprio davanti a Palazzo Madama in Corso Rinascimento. La strada è stata chiusa al traffico per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Dai primi riscontri si sarebbe trattato di un cortocircuito, ma anche la vicinanza al palazzo istituzionale aveva fatto temere che potesse esserci dell’altro. “Ho sentito un botto enorme e sono venuto a vedere e ho visto le fiamme che uscivano dall’ingresso”, racconta il titolare di un negozio accanto alla pasticceria. E mentre fiamme e fumo stavano ancora uscendo dalla pasticceria, il proprietario Claudio Ansuini è stato fatto uscire dai vigili del fuoco. Il proprietario è stato caricato su un’ambulanza e portato al Pronto soccorso per accertamenti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Boato e fiamme, a fuoco la pasticceria Cinque lune davanti al Senato Una due passi dal. Sono stati momenti di paura nel centro di Roma per l’incendio divampato nellaproprioa Palazzo Madama in Corso Rinascimento. La strada è stata chiusa al traffico per permettere l’intervento dei vigili dele delle forze dell’ordine. Dai primi riscontri si sarebbe trattato di un cortocircuito, ma anche la vicinanza al palazzo istituzionale aveva fatto temere che potesse esserci dell’altro. “Ho sentito un botto enorme e sono venuto a vedere e ho visto leche uscivano dall’ingresso”, racconta il titolare di un negozio accanto alla. E mentree fumo stavano ancora uscendo dalla, il proprietario Claudio Ansuini è stato fatto uscire dai vigili del. Il proprietario è stato caricato su un’ambulanza e portato al Pronto soccorso per accertamenti. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

