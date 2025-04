Bloccati sulla neve della Cima del Pra due escursionisti salvati in elicottero

Ieri pomeriggio, 28 aprile, due escursionisti veronesi di 24 anni sono stati salvati dal soccorso alpino al confine tra le province di Vicenza e Trento. I due giovani non sono stati in grado di proseguire sulle creste innevate di Cima del Pra, tra Cima Dieci e Cima Undici, e sono stati recuperati.

