Blizzard affida a Nexon lo sviluppo di Overwatch Mobile e di un nuovo gioco di StarCraft

Blizzard Entertainment sta intensificando i suoi sforzi nel settore Mobile, confermando lo sviluppo di Overwatch Mobile e considerando la possibilità di affidare i diritti di StarCraft a editori esterni, tra cui la sudcoreana Nexon.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Dopo anni di speculazioni, Overwatch Mobile è ufficialmente in fase di sviluppo. La conferma è arrivata a fine 2024 dal libro Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment di Jason Schreier (disponibile su Amazon), che rivela come Blizzard stia lavorando a una versione Mobile del popolare sparatutto a squadre. Il progetto è guidato da Walter Kong, attuale General Manager, e rappresenta una mossa strategica per rilanciare il franchise dopo la cancellazione della modalità PvE di Overwatch 2 nel 2023 . 🔗 Imiglioridififa.com - Blizzard affida a Nexon lo sviluppo di Overwatch Mobile e di un nuovo gioco di StarCraft Entertainment sta intensificando i suoi sforzi nel settore, confermando lodie considerando la possibilità dire i diritti dia editori esterni, tra cui la sudcoreana.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Dopo anni di speculazioni,è ufficialmente in fase di. La conferma è arrivata a fine 2024 dal libro Play Nice: The Rise, Fall, and Future ofEntertainment di Jason Schreier (disponibile su Amazon), che rivela comestia lavorando a una versionedel popolare sparatutto a squadre. Il progetto è guidato da Walter Kong, attuale General Manager, e rappresenta una mossa strategica per rilanciare il franchise dopo la cancellazione della modalità PvE di2 nel 2023 . 🔗 Imiglioridififa.com

