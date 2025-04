Blitz di Cardinale | il nuovo Milan e Paratici tutta la verità | CM IT

Si programma il futuro in casa Milan. Il club rossonero è ancora concentrato sulla stagione in corso, con una finale di Coppa Italia, da giocare e magari da vincere per regalare almeno un sorriso ai propri tifosi. La classifica di Serie A, invece, è lì che racconta di una squadra che ha vissuto un'annata disastrosa. Il Milan così si sta muovendo per evitare di rivivere un campionato così complicato. Il Blitz italiano di Gerry Cardinale, avvenuto nei giorni scorsi, è infatti finalizzato a gettare le basi del Diavolo che verrà. Il numero uno di RedBird ha dunque incontrato Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani.

