Blitz della polizia | intercettato maxi carico di droga in autostrada

Ieri sera, la polizia ha tratto in arresto due uomini e una donna di origine domenicana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da alcune indagini la polizia ha appreso che era in arrivo nella provincia partenopea un carico di droga trasportato da un camper con targa.

