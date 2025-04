Blitz contro il lavoro nero | fermate tre imprese multe per migliaia di euro

lavoro nero tra Trieste e Gorizia. Nell'ambito di quattro distinte operazioni gli ispettori hanno individuato sei lavoratori non in regola, sospeso tre imprese e elevato sanzioni per diverse migliaia di euro. I Blitz dell'ispettorato del lavoro sono scattati in virtù del contrasto al lavoro nero.

Osimo, scoperto lavoro nero in una pizzeria: la titolare si scaglia contro i poliziotti, clienti impietriti - A Osimo, un ristorante è stato sanzionato per lavoro nero e altre irregolarità, con sospensione dell'attività e rischio di inagibilità.

Shun Da, sciopero contro lavoro nero e caporalato - Prato, 17 aprile 2025 - Sciopero oggi contro le politiche antisindacali, il lavoro nero e il caporalato alla Logistica Shun Da di via dei Confini a Prato. Lo annuncia Sudd Cobas, spiegando che lo sciopero proseguirà per tutta la notte, con possibilità di protrarsi anche nella giornata di domani e nei giorni seguenti. «L'azienda - ricorda in una nota il sindacato - è già nota alle cronache, a causa del rogo doloso che ha subito lo scorso luglio e in quanto destinataria di un pacco esplosivo a febbraio 2025.

Controlli contro il lavoro nero, sanzioni per un parrucchiere e per il titolare di un cantiere edile - Nei giorni scorsi, il personale dell'ispettorato nazionale del lavoro ha svolto nuovi controlli, passando in rassegna un cantiere edile ed un parrucchiere. Entrambe le verifiche si sono svolte in paesi della provincia di Catania. Nel cantiere sono stati trovati 4 lavoratori, dei quali 3 sono...

