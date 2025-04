Blackout

Ilnerazzurro.it - Blackout Di Flavio Verzola. Una settimana che ti cambia il mondo. Ti cambiano le prospettive, e passi dall’euforia e dalle speranze alla rassegnazione, nella consapevolezza che, comunque, sarebbe potuto succedere. Anzi, se non fosse successo, avrebbe avuto del clamoroso. Moratti pensa che parlare di triplete porti una sfiga pazzesca, anche se forse ne hanno parlato tutti, tranne i diretti interessati, con l’unico imperativo categorico del gufaggio. La realtà è che sapevamo benissimo che sarebbe stato qualcosa di quasi impossibile, o quanto meno assai improbabile.In tempi non sospetti, temevo questo maledetto derby, al punto da preferire l’eliminazione con la Lazio nel turno precedente. Ci saremmo evitati magari qualche infortunio in meno e almeno il fegato salvato! Invece, l’asticella della benzina, già da qualche settimana, era sul rosso. 🔗 Ilnerazzurro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Scimmia si intrufola in una centrale elettrica e sposta un cavo provocando un blackout generale: milioni di persone senza corrente per ore - Altroché chiodo del ministro Salvini. Nello Sri Lanka tre quarti della popolazione è rimasta senza luce e per il ministro dell’energia la colpa è della mossa improvvida di una scimmia. La mattina del 9 febbraio infatti buona parte dell’isola dell’Oceano Indiano si è ritrovata senza energia elettrica. Il black out è durato diverse ore. Molte strutture di pubblico servizio come gli ospedali hanno mantenuto a fatica in funzione le proprie strumentazioni e macchinari utilizzando generatori, m,a visto il protrarsi della mancanza di energia, l’appello del governo è stato quello di razionare ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Blackout nel quartiere Carbonara di Bari: disagi anche all'ospedale Di Venere - Disagi, questa mattina, nell'ospedale Di Venere nel quartiere Carbonara di Bari, per un blackout verificatosi dopo le 7, provocato da un problema esterno e che ha coinvolto parte del rione. I disagi sono durati circa un'ora e terminati attorno alle 8.50, quando la corrente è stata ripristinata... 🔗baritoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Blackout a Lisbona, cheerleader di Cuneo e Alba bloccati per oltre 30 ore in aeroporto senza informazioni; Quei drammatici 5 secondi del blackout; Blackout, in Spagna ripristinato il sistema elettrico. Non è stato un cyberattacco; Maxi blackout in Spagna e Portogallo. Le 3 possibili cause. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Blackout in Spagna e Portogallo, perché è stato così devastante - Le reti elettriche dei due paesi sono allo stesso tempo strettamente legate tra loro e isolate dal resto d'Europa. Nel frattempo la situazione è tornata alla normalità ... 🔗wired.it

Il blackout della penisola iberica scatena la diffusione di fake news online - Mentre nella penisola iberica torna regolare l'erogazione di energia elettrica, Euroverify ha analizzato alcune delle informazioni circolate durante il blackout View on euronews ... 🔗msn.com

Cosa ha innescato il blackout in Spagna e Portogallo, l’esperto: “Sono bastati sei secondi” - Secondo le ricostruzioni preliminari, infatti, sono state rilevate due perdite di generazione di corrente di pochi secondi, che il sistema non è stato ... 🔗fanpage.it