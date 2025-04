Blackout verso la normalità in Spagna e Portogallo

normalità in Spagna e Portogallo dopo il Blackout che, ieri, ha messo in ginocchio i due paesi. Ancora ignote le cause.Servizio di Andrea Domaschio Blackout, verso la normalità in Spagna e Portogallo TG2000. 🔗 Tv2000.it - Blackout, verso la normalità in Spagna e Portogallo Si torna allaindopo ilche, ieri, ha messo in ginocchio i due paesi. Ancora ignote le cause.Servizio di Andrea DomaschiolainTG2000. 🔗 Tv2000.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout, Spagna e Portogallo verso la normalità: nel mirino le energie rinnovabili. E l’Italia corre ai ripari - Un’intera penisola inghiottita dall’oscurità in pochi secondi. Treni bloccati, ospedali in emergenza, città nel caos. Il blackout che ha paralizzato Spagna e Portogallo, il più devastante della loro storia, ha lasciato una scia di disagi e interrogativi inquietanti. A ventiquattr’ore dal collasso, le autorità brancolano nel buio: cyberattacco? Guasto tecnico? O una rete elettrica, spinta dalle rinnovabili, incapace di reggere il peso del futuro? L’Italia osserva con apprensione: il disastro iberico è un monito per tutti. 🔗ilfogliettone.it

La Spagna verso il ritorno alla normalità dopo il blackout, Sanchez annuncia una commissione d’inchiesta - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Secondo quanto reso noto dal gestore della rete elettrica spagnola (Ree), oltre il 99% dell’elettricità è stata ripristinata dopo il blackout che ha ieri colpito la penisola iberica. Intanto la rete della metropolitana di Madrid rimane chiusa e l’azienda continua a lavorare per ripristinare il servizio. Tutte le linee rimangono inattive e viene raccomandato l’uso dei mezzi pubblici in superficie. 🔗unlimitednews.it

La Spagna verso il ritorno alla normalità dopo il blackout - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Secondo quanto reso noto dal gestore della rete elettrica spagnola (Ree), oltre il 99% dell’elettricità è stata ripristinata dopo il blackout che ha ieri colpito la penisola iberica. Intanto la rete della metropolitana di Madrid rimane chiusa e l’azienda continua a lavorare per ripristinare il servizio. Tutte le linee rimangono inattive e viene raccomandato l’uso dei mezzi pubblici in superficie. 🔗unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno a normalità. LIVE; Blackout, verso la normalità in Spagna e Portogallo; La Spagna verso il ritorno alla normalità dopo il blackout, Sanchez annuncia una commissione d'inchiesta; Spagna verso la normalità dopo il blackout: resta chiusa la metro di Madrid. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne