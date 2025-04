Blackout totale torna la luce dopo ore | è mistero sulla causa

Blackout totale, torna la luce dopo ore: è mistero sulla causa – Il 28 aprile 2025 segna una data memorabile per la Spagna, travolta da un Blackout di proporzioni inedite. L'interruzione dell'energia elettrica si è verificata improvvisamente alle 12.32, paralizzando infrastrutture cruciali come aeroporti, sistemi di trasporto pubblico e semafori, seminando il panico tra la popolazione. I cittadini, colti alla sprovvista, si sono precipitati nei negozi per rifornirsi di beni essenziali come acqua, carta igienica, radio portatili e batterie.

Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» – Il video - In Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. 🔗open.online

