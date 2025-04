Blackout totale in che modo potrebbe succedere anche in Italia | lo studio

Blackout ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune aree del sud della Francia, lasciando milioni di persone senza elettricità. L'interruzione è iniziata intorno alle 12:30, causando il blocco di infrastrutture critiche come metropolitane, aeroporti e semafori, oltre a interrompere le comunicazioni e le attività quotidiane. Blackout Spagna, cause ancora poco chiareLe cause dell'evento non sono ancora completamente chiare. Alcune fonti suggeriscono che un incendio sul monte Alaric, in Francia, abbia danneggiato una linea di alta tensione, mentre altre ipotizzano un possibile cyberattacco.

Blackout totale in Spagna, intere città nelle tenebre: cosa è successo davvero - Il 28 aprile 2025 resterà impresso nella memoria collettiva come il giorno in cui la Spagna è sprofondata nel caos a causa di un blackout senza precedenti. L’energia elettrica è venuta a mancare improvvisamente alle 12.32, spegnendo aeroporti, fermando treni e metropolitane, bloccando i semafori nelle città e gettando il paese nel panico. La popolazione, colta di sorpresa, si è precipitata nei supermercati per fare incetta di acqua, carta igienica, radioline portatili e batterie. 🔗thesocialpost.it

