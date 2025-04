Blackout Spagna tornano in voga le radio a batterie capannelli di gente in strada ad ascoltare gli aggiornamenti - VIDEO

Spagna e Portogallo tornano alla normalità dopo il blackout: ripristinato il 99% della rete elettrica - Consiglio di Sicurezza Nazionale convocato da Pedro Sánchez. Dopo il blackout senza precedenti che ha paralizzato la penisola iberica ieri, 28 aprile, oltre il 99% della rete elettrica in Spagna e Portogallo è stato ripristinato. Questa mattina, Red Eléctrica ha confermato che tutte le sottostazioni sono operative e che il ritorno alla piena normalità è previsto nelle prossime ore. Nel frattempo, il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sarà presieduto dal re Felipe VI. 🔗dayitalianews.com

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Blackout in Portogallo e Spagna, ripristinata la luce restano i dubbi sulle cause - Il giorno dopo il grande blackout in Spagna e Portogallo l'elettricità è stata ripristinata ma resta il mistero sulle cause, le tre ipotesi principali ... 🔗gazzetta.it

Dopo ore di blackout, torna la luce in Spagna: la gioia dei cittadini - Spagna, dopo ore di blackout torna la corrente: cittadini in festa tra applausi e sollievo. Il guasto ha coinvolto milioni di persone in tutto il Paese. 🔗la7.it

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - La Spagna, il Portogallo e parte della Francia del sud sono piombate nel buio alle 12.30 quando un maxi blackout ha lasciato l'intera penisola iberica senza elettricità, mandando in tilt treni, aeropo ... 🔗ansa.it