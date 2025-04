Blackout Spagna Portogallo e sud Francia treno bloccato tra Valencia e Madrid passeggeri rimasti prigionieri riescono a fuggire - VIDEO

passeggeri sono riusciti ad aprire manualmente le porte o ad abbandonare i vagoni dai finestrini di emergenza, incamminandosi a piedi verso Valencia Il vasto Blackout che ha interessato anche Portogallo e sud della Francia ha provocato gravi disagi e paralizzato intere aree del Paese.

Fuga di dati dell'azienda francese Boulanger e blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia, ipotesi cyberattacco mirato all'Europa - RETROSCENA - Due eventi distinti ma potenzialmente correlati secondo un retroscena del Giornale d'Italia raccolto nel deep State, che potrebbe sollevare preoccupazioni sulle infrastrutture in Europa Fuga di dati dell'azienda francese Boulanger e blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia. Due even 🔗ilgiornaleditalia.it

Blackout in Spagna e Portogallo: stop metro, treni e aerei. Forti disagi anche nel sud della Francia - Maxi blackout in Spagna oggi, 28 aprile 2025, con effetti anche in Portogallo e nel sud della Francia. L'interruzione della corrente elettrica, avvenuta attorno alle 12.30, ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia L'articolo Blackout in Spagna e Portogallo: stop metro, treni e aerei. Forti disagi anche nel sud della Francia proviene da Firenze Post. 🔗.com

Maxi blackout in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia: «Interrotte le linee telefoniche». Ferrovie paralizzate - Un vasto blackout ha colpito la Spagna e vaste aree di Portogallo e Francia: le ragioni non sono ancora state rese note. Colpito anche l'aeroporto di Madrid 🔗xml2.corriere.it

Massiccio blackout in Spagna, Portogallo e Sud dela Francia - Massiccio blackout che ha colpito l'elettricità e Internet in Spagna, Sud della Francia e Portogallo. Problemi agli aeroporti di Madrid e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il ... 🔗ansa.it

Blackout in Spagna e Portogallo oggi, ripristinato il 90% della rete elettrica. Ancora forti disagi: trasporti in tilt - Ci vorranno giorni per tornare alla normalità, in particolare nel settore dei trasporti con aeroporti e metropolitane ancora bloccati nella maggior parte delle città ... 🔗msn.com

Blackout di massa in Spagna, Portogallo e Sud della Francia: non escluso attacco hacker - A Madrid bloccata ed evacuata la metropolitana ma i disagi alla circolazione ferroviaria sono in corso in tutto il paese. Diverse compagnie hanno segnalato ... 🔗ilsecoloxix.it