Blackout Spagna pendolari in attesa | caos alla stazione di Madrid

alla normalità in Spagna dopo il Blackout di lunedì che ha provocato enormi disagi, anche ai servizi di trasporto. Martedì mattina alle 7 folla di pendolari alla stazione di Madrid in attesa dei treni, i primi in arrivo dopo l’interruzione. Il Blackout, tra i più gravi di sempre in Europa, ha bloccato i voli, paralizzato la metropolitana, interrotto le comunicazioni mobili e messo fuori uso i bancomat in Spagna e Portogallo. 🔗 Lapresse.it - Blackout Spagna, pendolari in attesa: caos alla stazione di Madrid La situazione sta lentamente tornandonormalità indopo ildi lunedì che ha provocato enormi disagi, anche ai servizi di trasporto. Martedì mattina alle 7 folla didiindei treni, i primi in arrivo dopo l’interruzione. Il, tra i più gravi di sempre in Europa, ha bloccato i voli, paralizzato la metropolitana, interrotto le comunicazioni mobili e messo fuori uso i bancomat ine Portogallo. 🔗 Lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blackout Spagna, pendolari in attesa del treno: caos alla stazione di Madrid; Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa. Ripristinata elettricità; Ucraina, un bambino morto e tre feriti in attacco russo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Blackout Spagna, pendolari in attesa del treno: caos alla stazione di Madrid - (LaPresse) La situazione sta lentamente tornando alla normalità in Spagna dopo il blackout di lunedì che ha provocato enormi disagi, anche ai ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia: cos’è successo - Intorno alle 12:30 di ieri un grande blackout ha colpito la Spagna, con effetti anche in Portogallo e nel sud della Francia. 🔗2duerighe.com

Blackout in Spagna: diverse persone intrappolate in treni e metro fermi - L'interruzione di corrente colpisce gran parte della Spagna e del Portogallo. La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha chiesto al premier Pedro Sánchez di attivare il livello di e ... 🔗msn.com