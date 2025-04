Blackout Spagna la situazione aggiornata | cosa succede per Barcellona-Inter

Spagna per il Blackout elettrico che ha mandato in panne il paese e messo a rischio lo svolgimento della semifinale di ChampionsSta tornando pian piano alla normalità la situazione di enorme emergenza che ha affrontato la Spagna nelle ultime ore con il Blackout generale, in grado di paralizzare il paese. Sono state ore convulse, una situazione grave che ha ovviamente condizionato ogni aspetto, dalle attività commerciali ai trasporti privati oltre che pubblici. Dopo quasi 24 ore di caos, nella notte la situazione è stata praticamente ripristinata.Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itOltre agli ovvi e ben più importanti disagi, c’era anche ansia e attesa per quello che sarebbe stato della supersfida di mercoledì sera tra Barcellona e Inter a Montjuic, andata della semifinale di Champions League. 🔗 Calciomercato.it - Blackout Spagna, la situazione aggiornata: cosa succede per Barcellona-Inter Ore di totale caos e apprensione inper ilelettrico che ha mandato in panne il paese e messo a rischio lo svolgimento della semifinale di ChampionsSta tornando pian piano alla normalità ladi enorme emergenza che ha affrontato lanelle ultime ore con ilgenerale, in grado di paralizzare il paese. Sono state ore convulse, unagrave che ha ovviamente condizionato ogni aspetto, dalle attività commerciali ai trasporti privati oltre che pubblici. Dopo quasi 24 ore di caos, nella notte laè stata praticamente ripristinata.Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itOltre agli ovvi e ben più importanti disagi, c’era anche ansia e attesa per quello che sarebbe stato della supersfida di mercoledì sera traa Montjuic, andata della semifinale di Champions League. 🔗 Calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Spagna, com’è la situazione dopo il massiccio blackout? - La situazione è vicino alla normalità Dopo il caos per il massiccio blackout che ha colpito Spagna, Portogallo e parte della Francia la situazione è vicino alla normalità. Stando a quanto riporta Ansa, è stata ripristinata la corrente elettrica al 99%. Nella giornata di ieri si è generato il caos, negli aeroporti e nelle principali città. Ora, però l’allarme è rientrato, come ha reso noto questa mattina il gestore della rete elettrica spagnola Ree. 🔗361magazine.com

Spagna, il giorno dopo il blackout. Com'è la situazione - Ripristinata l'elettricità al 99%. Il premier Sanchez rassicura i cittadini ma le cause restano ancora un mistero. Attacco terroristico? 🔗ilgiornale.it

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Se ne parla anche su altri siti

Portogallo e Spagna, Sanchez: «Causa sconosciuta. Ore critiche»; Blackout Spagna, la situazione aggiornata: cosa succede per Barcellona-Inter; Mega-blackout in Spagna, Portogallo e sud della Francia; Grande blackout in Spagna e Portogallo, milioni di persone senza elettricità: la situazione e le cose da sapere. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Risolto blackout in Spagna e Portogallo, si indaga sulle cause - MADRID, 29 APR - L'elettricità è stata ripristinata quasi completamente in Spagna e Portogallo dopo il massiccio blackout scattato alle 12.30 di ieri per cause ancora in corso di accertamento. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Blackout in Spagna, Sanchez: “Elettricità ripristinata al 99,95%” - Le parole del premier spagnolo poco prima della riunione del Consiglio di sicurezza nazionale ... 🔗ilsecoloxix.it

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - La Spagna, il Portogallo e parte della Francia del sud sono piombate nel buio alle 12.30 quando un maxi blackout ha lasciato l'intera penisola iberica senza elettricità, mandando in tilt treni, aeropo ... 🔗ansa.it