Blackout Spagna i MEME sulle cause | da Putin che spegne la corrente a Marotta che spezza i cavi in vista della partita Barcellona-Inter ai tecnici-Pikachu - GALLERY

Blackout in Spagna ha generato un'ondata di umorismo, ecco i MEME più divertenti L'enorme Blackout che ha lasciato al buio tutta la Spagna e alcune zone vicine al confine anche in Portogallo, Francia e Germania ha spinto moltissimi utenti a creare divertenti MEME Sotto l’hashtag #apa 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Blackout Spagna, i MEME sulle cause: da Putin che spegne la corrente a Marotta che spezza i cavi in vista della partita Barcellona-Inter ai tecnici-Pikachu - GALLERY Anche ilinha generato un'ondata di umorismo, ecco ipiù divertenti L'enormeche ha lasciato al buio tutta lae alcune zone vicine al confine anche in Portogallo, Francia e Germania ha spinto moltissimi utenti a creare divertentiSotto l’hashtag #apa 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spagna, si reagisce al blackout con l’umorismo: dai tecnici-Pikachu al microonde che non funziona, è pioggia di meme sui social - Un po’ di paura, un po’ di preoccupazione, ma anche tanto senso dell’umorismo. Il gigantesco blackout che ha lasciato al buio tutta la Spagna – e alcune zone vicine al confine anche in Portogallo, Francia e Germania – ha spinto moltissimi utenti a riversarsi sui social per cercare un po’ di conforto o ironizzare sulla situazione. Sotto l’hashtag #apagón, che in spagnolo significa «blackout», non hanno tardato ad arrivare decine e decine di meme. 🔗open.online

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

Spagna, si reagisce al blackout con l'umorismo: dai tecnici-Pikachu al microonde che non funziona, è pioggia di meme sui social; Blackout in Spagna, le ipotesi dell’attacco informatico e del raro fenomeno atmosferico; Blackout in Francia, Spagna e Portogallo: treni e metropolitane fermi, passeggeri evacuati nel buio; La stagione delle Apocalissi | El gran apagón, a metà strada tra pandemia e guerra ibrida. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Causa blackout Spagna, cos’è (veramente) successo - Qual è stata la causa del blackout che ha paralizzato Spagna, Portogallo e parte del Sud della Francia? Evento straordinario oppure attacco hacker, ecco cosa sappiamo su cos'è accaduto. 🔗money.it

Blackout in Spagna, fra le cause un “raro fenomeno atmosferico” - Secondo un operatore energetico portoghese all’origine del disastro ci sarebbero delle vaziazioni estreme di temperatura all’interno del Paese ... 🔗repubblica.it

Le cause del blackout in Spagna: sovraccarico energetico o più improbabile attacco hacker - Secondo alcuni media francesi, il blackout in Spagna e Portogallo ha avuto un impatto lieve, nelle zone vicine al confine. Città come Perpignan, riferisce il quotidiano L’Indépendant, hanno ... 🔗tg.la7.it