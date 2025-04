Blackout Spagna e Portogallo verso la normalità | nel mirino le energie rinnovabili E l’Italia corre ai ripari

Blackout che ha paralizzato Spagna e Portogallo, il più devastante della loro storia, ha lasciato una scia di disagi e interrogativi inquietanti. A ventiquattr'ore dal collasso, le autorità brancolano nel buio: cyberattacco? Guasto tecnico? O una rete elettrica, spinta dalle rinnovabili, incapace di reggere il peso del futuro? l'Italia osserva con apprensione: il disastro iberico è un monito per tutti.VIDEO – Ripristinata l'elettricità, si indaga su cause del Blackouthttps:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202504In-Spagna-ripristinata-l-elettricita-si-indaga-su-cause-del-Blackout20250429video09321119.mp4Cinque secondi fataliAlle 12:30 di ieri, la rete elettrica iberica è crollata.

Spagna e Portogallo verso la normalità dopo il blackout: ripristinato il 99% della rete elettrica - Il capo del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che sarà presieduto dal re Felipe VI. Le cause del blackout sono "ancora da determinare", non si "esclude nessuna ipotesi, nessuna possibilità" sull'origine di una situazione "senza precedenti".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Qual è stata la causa del blackout in Spagna e Portogallo? - La causa del grande blackout in Spagna e Portogallo non è ancora nota: si esclude l'attacco hacker e sembra improbabile che la responsabilità sia delle rinnovabili. Eolico e solare, però, potrebbero ... 🔗startmag.it

Blackout Spagna e Portogallo, il caos energia solare: la produzione crollata del 50% in cinque minuti. Domande e risposte - Dopo il grande caos è cominciata la caccia alle cause dell'enorme blackout che ha letteralmente fermato per ore Spagna, Portogallo e alcune regioni della Francia, bloccando ... 🔗msn.com

Verso la normalità in Spagna e Portogallo dopo il massiccio blackout - Ancora poco chiare le cause. Oltre 35mila gli interventi dei soccorritori. Treni ancora a singhiozzo, aeroporti operativi ... 🔗msn.com