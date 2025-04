Blackout Spagna e Portogallo il centro meteo esclude fenomeni atmosferici insoliti | allora cosa è accaduto?

Blackout Spagna e Portogallo: il centro meteo iberico esclude fenomeni atmosferici insoliti. Ma allora cosa è successo ieri?Blackout Spagna e Portogallo, il centro meteo esclude fenomeni atmosferici insoliti: allora cosa è accaduto? (Ansa Foto) – notizie.comTutto è ancora da verificare sul Blackout che ieri, lunedì 28 aprile, ha lasciato senza luce ed internet per ore molte aree della Spagna, del Portogallo e in misura minore anche Spagna. Il premier iberico Pedro Sanchez ha annunciato una commissione di inchiesta per far luce sulle cause dell’evento che ha mandato letteralmente in tilt tre Paesi, comprese le capitali Madrid e Lisbona.La situazione è tornata alla normalità dopo parecchie ore e oggi, martedì 29 aprile, i mezzi pubblici di Madrid saranno gratuiti: un modo questo, per scusarsi con i viaggiatori per il disastro di ieri. 🔗 Notizie.com - Blackout Spagna e Portogallo, il centro meteo esclude fenomeni atmosferici insoliti: allora cosa è accaduto? : iliberico. Maè successo ieri?, il? (Ansa Foto) – notizie.comTutto è ancora da verificare sulche ieri, lunedì 28 aprile, ha lasciato senza luce ed internet per ore molte aree della, dele in misura minore anche. Il premier iberico Pedro Sanchez ha annunciato una commissione di inchiesta per far luce sulle cause dell’evento che ha mandato letteralmente in tilt tre Paesi, comprese le capitali Madrid e Lisbona.La situazione è tornata alla normalità dopo parecchie ore e oggi, martedì 29 aprile, i mezzi pubblici di Madrid saranno gratuiti: un modo questo, per scusarsi con i viaggiatori per il disastro di ieri. 🔗 Notizie.com

Cosa riportano altre fonti

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno a normalità. LIVE; Blackout in Spagna e Portogallo: le ultime notizie in diretta | Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa; Blackout in Spagna e in Portogallo. Stop a Internet, treni ed aerei LA CRONACA DELLA GIORNATA; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Torna la luce a Siviglia: la città esplode in un applauso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout colpisce Spagna e Portogallo: internet e pagamenti bloccati - Un blackout informatico ha bloccato internet e pagamenti in Spagna e Portogallo: scopriamo le cause del disservizio. 🔗techprincess.it

Le scene di altri tempi in Spagna e Portogallo durante il blackout - Senza internet ed elettricità sono rispuntate le mappe di carta, le code ai supermercati e i capannelli di persone ad ascoltare le notizie alla radio ... 🔗ilpost.it

Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Sanchez: "Ripristinato oltre 50% forniture" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Sanchez: 'Ripristinato oltre 50% forniture' ... 🔗tg24.sky.it