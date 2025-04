Blackout ripristino totale energia elettrica in Spagna e Portogallo dopo 19 ore ripresa alle 8 | 00 la circolazione di metro bus e treni

ripristino totale della rete elettrica. A Madrid riaprono metro e autobus, ancora qualche disagio per il traffico urbano dopo 19 ore di paralisi quasi totale, in Spagna e Portogallo è stata ripristinata l’energia elettrica. La penisola iberica esce dal blacko 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Blackout, ripristino totale energia elettrica in Spagna e Portogallo dopo 19 ore, ripresa alle 8:00 la circolazione di metro, bus e treni Red Eléctrica e REN annunciano ildella rete. A Madrid riapronoe autobus, ancora qualche disagio per il traffico urbano19 ore di paralisi quasi, inè stata ripristinata l’. La penisola iberica esce dal blacko 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Via la maxi gru dal centro della frazione: blackout dell'energia elettrica - Qualche disagio alla collettività in vista, ma la consapevolezza di essere ormai prossimi ad un importante traguardo. Si avviano alla conclusione i lavori sulla nuova scuola di Noventana. Sabato 12 aprile sarà rimossa l’imponente gru che da circa due anni dominava il cantiere con i suoi 50 metri... 🔗padovaoggi.it

Blackout totale in Spagna, intere città nelle tenebre: cosa è successo davvero - Il 28 aprile 2025 resterà impresso nella memoria collettiva come il giorno in cui la Spagna è sprofondata nel caos a causa di un blackout senza precedenti. L’energia elettrica è venuta a mancare improvvisamente alle 12.32, spegnendo aeroporti, fermando treni e metropolitane, bloccando i semafori nelle città e gettando il paese nel panico. La popolazione, colta di sorpresa, si è precipitata nei supermercati per fare incetta di acqua, carta igienica, radioline portatili e batterie. 🔗thesocialpost.it

Blackout totale di ore nello Sri Lanka, colpa di una sola scimmia - Una scimmia ha mandato nel caos lo Sri Lanka, provocando un blackout che ha lasciato l’intero paese senza elettricità per ore. Il piccolo primate è entrato in una stazione elettrica vicino a Colombo, toccando un trasformatore e causando un grave squilibrio nel sistema. Il risultato? Milioni di persone bloccate senza ventilazione in una giornata con temperature sopra i 30 gradi. Gli ingegneri hanno lavorato freneticamente per ripristinare l’energia, dando priorità a ospedali e impianti di depurazione dell’acqua. 🔗cultweb.it

Blackout in Spagna, Sanchez: “Elettricità ripristinata al 99,95%” - Le parole del premier spagnolo poco prima della riunione del Consiglio di sicurezza nazionale ... 🔗ilsecoloxix.it

In Spagna ripristinata l'elettricità, si indaga su cause del blackout - Madrid, 29 apr. (askanews) - Dopo una giornata di caos, la fornitura di energia elettrica in Spagna è stata ripristinata a oltre il 99%, ha riferito il gestore del sistema elettrico nazionale. In Port ... 🔗quotidiano.net

Superato il blackout, in Spagna ripristinata l’elettricità. Situazione normale anche in Portogallo - Roma, 29 apr. (askanews) – La fornitura di energia elettrica in Spagna è stata ripristinata a oltre il 99%, ha riferito questa mattina il gestore del sistema elettrico nazionale. “Il 99,16% della doma ... 🔗askanews.it