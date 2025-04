Blackout nella notte al quartiere Libertà | interventi su una centralina

notte, verso le quattro del mattino, il quartiere Libertà è stato interessato da più di un Blackout. Nulla a che vedere, però, con i grossi disagi alla rete che hanno interessato nelle scorse ore Spagna e Portogallo: le interruzioni dell'energia elettrica nel rione barese. 🔗 Baritoday.it - Blackout nella notte al quartiere Libertà: interventi su una centralina Durante la scorsa, verso le quattro del mattino, ilè stato interessato da più di un. Nulla a che vedere, però, con i grossi disagi alla rete che hanno interessato nelle scorse ore Spagna e Portogallo: le interruzioni dell'energia elettrica nel rione barese. 🔗 Baritoday.it

Cosa riportano altre fonti

Blackout nel quartiere Carbonara di Bari: disagi anche all'ospedale Di Venere - Disagi, questa mattina, nell'ospedale Di Venere nel quartiere Carbonara di Bari, per un blackout verificatosi dopo le 7, provocato da un problema esterno e che ha coinvolto parte del rione. I disagi sono durati circa un'ora e terminati attorno alle 8.50, quando la corrente è stata ripristinata... 🔗baritoday.it

Maltempo a Castelfranco Emilia: blackout e disagi nella notte, ripristinati i servizi - Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 marzo, un’intensa ondata di maltempo ha colpito Castelfranco Emilia e i territori limitrofi, con circa 32 millimetri di pioggia caduti in poche ore. Nonostante l’elevata quantità d’acqua, la rete fognaria ha retto senza particolari criticità... 🔗modenatoday.it

Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. Sospettato un 19enne del quartiere Zen di Palermo - Un 19enne del quartiere Zen di Palermo viene interrogato da ore dai carabinieri perché sospettato di essere uno dei ragazzi che la scorsa notte, durante una lite, ha sparato e ucciso tre coetanei di Monreale. Alla base della rissa ci sarebbe stato un apprezzamento dei monrealesi sul modo di guidare il motorino dei giovani del capoluogo. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni, poi dal gruppo dei.. 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout nella notte al quartiere Libertà: interventi su una centralina; Blackout nella notte alla Foce: salta la luce e suonano gli allarmi; Senza luce, acqua e al caldo: proteste a Palermo per il black out; Blackout a ripetizione nella zona fra via Marchese di Villabianca e lo stadio: disagi per residenti e commercianti. 🔗Se ne parla anche su altri siti