Blackout la profezia del re etiope | Il covid della tecnologia può spegnere il mondo

Non è un vecchio articolo ripreso quello che state leggendo, vi sto per raccontare quanto accaduto qualche tempo fa. Qui in Etiopia però siamo nel 2017 sono le 5, siamo a qualche chilometro da Konso City, una città nel sud dove il Governo centrale condivide il suo potere con la tribù locale, quella dei Konso appunto. Il Tempo, quì è un'altra storia. I motivi per i quali in Etiopia siamo 8 anni indietro sono molteplici, tradizione, religione e comodità rurali. La tribù conta circa 300 mila membri divisi in 9 clan ognuno di essi ha un referente e la tribù ha un capo supremo, il Re Kaala Gezahegne. Lo scettro si eredita di padre in figlio, così da 20 generazioni. Il Re vive con la sua famiglia isolato dal resto della popolazione, in un enorme terreno coltivato che gli consente di avere, e di vendere, ogni tipo di frutto, cereale e così via.

