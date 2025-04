Blackout in Spagna elettricità ripristinata al 99% ma resta chiusa la metro di Madrid Sanchez | Mai visto nulla di simile nessuna ipotesi esclusa

Blackout che lunedì 28 aprile ha gettato nel caos la Penisola Iberica sono ancora ben visibili. Questa mattina, il gestore della rete elettrica spagnola Ree ha annunciato che l’elettricità è stata ripristinata in oltre il 99% della Spagna continentale (99,16% alle 6:00 del mattino, con una produzione di 21,26 gigawatt), dopo l’interruzione iniziata ieri alle 12:33. Tuttavia, la normalità è ancora lontana, soprattutto sul fronte dei trasporti, e resta il mistero sulle cause di un evento definito “senza precedenti” dal premier spagnolo Pedro Sanchez.Spagna: metro chiusa a Madrid, 3 treni ancora bloccatiNonostante la quasi totalità della rete elettrica sia di nuovo operativa, le conseguenze del Blackout si fanno ancora sentire pesantemente. La rete metropolitana di Madrid rimane completamente chiusa anche questa mattina. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Blackout in Spagna, elettricità ripristinata al 99% ma resta chiusa la metro di Madrid. Sanchez: “Mai visto nulla di simile, nessuna ipotesi esclusa” La luce è tornata, ma le cicatrici del maxi-che lunedì 28 aprile ha gettato nel caos la Penisola Iberica sono ancora ben visibili. Questa mattina, il gestore della rete elettrica spagnola Ree ha annunciato che l’è statain oltre il 99% dellacontinentale (99,16% alle 6:00 del mattino, con una produzione di 21,26 gigawatt), dopo l’interruzione iniziata ieri alle 12:33. Tuttavia, la normalità è ancora lontana, soprattutto sul fronte dei trasporti, eil mistero sulle cause di un evento definito “senza precedenti” dal premier spagnolo Pedro, 3 treni ancora bloccatiNonostante la quasi totalità della rete elettrica sia di nuovo operativa, le conseguenze delsi fanno ancora sentire pesantemente. La retepolitana dirimane completamenteanche questa mattina. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Spagna, elettricità ripristinata al 92% - 7.22 L'energia elettrica sta gradualmente tornando in Spagna e Portogallo, dopo il massiccio blackout che ha messo in ginocchio ieri la Penisola iberica. Poco prima dell'alba, l'operatore elettrico spagnolo ha dichiarato che oltre il 92% della fornitura di energia era stato ripristinato. Anche la circolazione dei treni in Spagna sta tornando alla regolarità. Resta ancora chiusa, invece, la rete della metropolitana di Madrid. 🔗servizitelevideo.rai.it

Blackout in Spagna, ripristinata quasi la metà della rete elettrica | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - Colpito anche il Portogallo e parte della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt 🔗tgcom24.mediaset.it

Blackout in Spagna, rete ripristinata al 35% | Tre le ipotesi: cyber-attacco, guasto tecnico o (raro) fenomeno atmosferico - Colpito anche il Portogallo e parte della Francia. E il gestore portoghese: bruschi cambi di temperature all'origine. Decine gli interventi di soccorso. Treni e aerei fermi, trasporti in tilt 🔗tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa. Ripristinata elettricità al 99% - Metro Madrid in funzione e bus gratis tutto giorno; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Blackout elettrico, ripristinato il 90% dell’elettricità in Spagna e Portogallo; Sta tornando l’elettricità in Spagna e Portogallo. 🔗Se ne parla anche su altri siti