Blackout in Spagna e Portogallo ora sotto accusa finiscono le rinnovabili

Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande Blackout della storia in Europa. L'intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il Blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili.L'interruzione elettrica ha fatto "saltare" istantaneamente circa 15 Gigawatt di potenza nel sistema spagnolo, pari al 60% della domanda nazionale, portando allo spegnimento automatico di cinque centrali nucleari spagnole. Al momento del crollo elettrico (intorno alle 12:33) sono venute meno le connessioni mobili e l'accesso a Internet.

