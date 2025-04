Blackout in Spagna e Portogallo lento ritorno alla normalità

alla normalità in Spagna e Portogallo dopo il Blackout che, ieri, ha messo in ginocchio i due paesi. Ancora ignote le cause. Servizio di Andrea Domaschio Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno alla normalità TG2000. 🔗 Tv2000.it - Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno alla normalità Si torna lentamenteindopo ilche, ieri, ha messo in ginocchio i due paesi. Ancora ignote le cause. Servizio di Andrea DomaschioinTG2000. 🔗 Tv2000.it

Cosa riportano altre fonti

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

Blackout totale in Spagna, le autorità ai cittadini: «Restate a casa». Niente elettricità e internet anche in Portogallo e sud Francia - Sono milioni i cittadini colpiti dal peggiore blackout della storia recente tra Spagna, Portogallo e Sud della Francia (dove ora la corrente dovrebbe essere stata ripristinata). 🔗ilmattino.it

Blackout, cosa fare in caso di interruzione dell'energia elettrica - Prima di tutto mantenere la calma, evitare l'uso di candele specialmente in presenza di bambini o animali domestici. Preservare la carica del cellulare e scollegare gli elettrodomestici per evitare so ... 🔗tg24.sky.it

Mega blackout paralizza per dieci ore Spagna e Portogallo - Bloccati treni e aerei, ospedali in emergenza. Colpita anche parte della Francia. Senza elementi l’ipotesi di un attacco hacker: secondo gli esperti è stato «un guasto alla rete» ... 🔗ilsole24ore.com