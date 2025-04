Blackout in Spagna aperta inchiesta per sabotaggio

Blackout senza precedenti che ha colpito anche il sud della Francia. Le cause restano incerte: per il gestore della rete si tratterebbe di un eccesso di energia prodotta da fonti rinnovabili, ma il premier Pedro Sánchez non esclude ipotesi di sabotaggio, ora oggetto d’indagine da parte della Corte penale suprema. Cinque le vittime accertate. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, presieduto dal Re, ha istituito una commissione d'inchiesta, mentre l’UE ha richiesto una relazione e un’indagine tecnica di sei mesi. Le interconnessioni con Francia e Marocco hanno aiutato a ripristinare l'elettricità, ma i disagi nei trasporti e nella vita quotidiana sono stati diffusi. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Blackout in Spagna, aperta inchiesta per sabotaggio Dopo oltre 24 ore, Madrid e la penisola iberica tornano gradualmente alla normalità dopo unsenza precedenti che ha colpito anche il sud della Francia. Le cause restano incerte: per il gestore della rete si tratterebbe di un eccesso di energia prodotta da fonti rinnovabili, ma il premier Pedro Sánchez non esclude ipotesi di, ora oggetto d’indagine da parte della Corte penale suprema. Cinque le vittime accertate. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, presieduto dal Re, ha istituito una commissione d', mentre l’UE ha richiesto una relazione e un’indagine tecnica di sei mesi. Le interconnessioni con Francia e Marocco hanno aiutato a ripristinare l'elettricità, ma i disagi nei trasporti e nella vita quotidiana sono stati diffusi. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Spagna verso il ritorno alla normalità dopo il blackout, Sanchez annuncia una commissione d’inchiesta - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Secondo quanto reso noto dal gestore della rete elettrica spagnola (Ree), oltre il 99% dell’elettricità è stata ripristinata dopo il blackout che ha ieri colpito la penisola iberica. Intanto la rete della metropolitana di Madrid rimane chiusa e l’azienda continua a lavorare per ripristinare il servizio. Tutte le linee rimangono inattive e viene raccomandato l’uso dei mezzi pubblici in superficie. 🔗unlimitednews.it

Blackout in Spagna e Portogallo, perché è sotto accusa l'uso di energia solare | Decisivi 5 secondi. Sanchez: «Inchiesta sulle cause» - Il gestore della rete di trasmissione elettrica spagnola ha precisato la tempistica del blackout: due forti cali di produzione e poi il massiccio venir meno della generazione solare 🔗xml2.corriere.it

Blackout in Spagna, Sanchez annuncia commissione d'inchiesta: Motivi ancora sconosciuti - (Agenzia Vista) Spagna, 29 aprile 2025 "Abbiamo creato una commissione di inchiesta per un'analisi tecnica, coordinata dal Ministero della Transizione ecologica. Il Governo chiederà conto delle responsabilità degli operatori privati. Non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del blackout. Il Governo ha due priorità chiare: consolidare il ripristino del nostro sistema elettrico al 100% e scoprire cosa sia accaduto per evitare che possa succedere di nuovo. 🔗iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez annuncia commissione d'inchiesta - Aggiornamento del 29 Aprile delle ore 20:14; Blackout in Spagna e Portogallo, lento ritorno a normalità. LIVE; Blackout in Spagna, torna la corrente e Sanchez annuncia la commissione d'inchiesta: l'incertezza sulle cause; Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: “Operatori privati dovranno rispondere”. Aperta indagine per sabotaggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez annuncia commissione d'inchiesta - Salgono a cinque le morti in Spagna collegate al maxi blackout Una donna di 46 anni ad Alzira (Valencia) nel sudest spagnolo, che era collegata a un respiratore per l'ossigeno come supporto vitale, è ... 🔗msn.com

Blackout in Spagna e Portogallo, rete elettrica ripristinata. Aperta indagine per sabotaggio - La corrente elettrica è stata ripristinata in entrambi i Paesi. Escluso il cyberattacco ora ci si interroga sui motivi e come sia possibile evitare altri casi in futuro ... 🔗msn.com

Alcuni viaggiatori, bloccati dal blackout in Spagna, hanno passato la notte alla stazione di Cordoba - Ansa - Lunedì, in 5 secondi, perso il 60% dell’energia «Prematuro indicare guasti specifici: no a speculazioni». Sospetti su un problema di bilanciamento della rete causato dalle rinnovabili ... 🔗msn.com