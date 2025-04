Blackout elettricità cosa fare se accadesse anche in Italia?

Italia serpeggia la preoccupazione. cosa fare se un evento simile si verificasse anche da noi? Ecco un vademecum 🔗 Ilgiornale.it - Blackout elettricità, cosa fare se accadesse anche in Italia? Mentre Spagna e Portogallo si riprendono dal lunedì trascorso al buio, inserpeggia la preoccupazione.se un evento simile si verificasseda noi? Ecco un vademecum 🔗 Ilgiornale.it

Heathrow chiuso per incendio e blackout, cosa fare per il rimborso - L’aeroporto di Londra Heathrow è chiuso per incendio e blackout quindi i voli cancellati e spostati sono causa di disagio per i passeggeri. Ecco allora cosa fare per il rimborso. I disservizi riguardano la cancellazione di tutti i voli. Per la giornata di oggi si attestano a 1350 voli, con 300mila passeggeri a terra. Nello specifico molti di questi riguardano anche collegamenti da e verso l’Italia che – secondo le stime di ItaliaRimborso – nella giornata odierna sono 56 voli diretti. 🔗lapresse.it

Blackout in Spagna e Portogallo: cose fare se manca l’elettricità - La nostra è una società completamente dipendente dall’energia elettrica: ecco come la mancanza di corrente influisce sui servizi primari, e cinque consigli per affrontare l’emergenza riducendo i disagi 🔗repubblica.it

Blackout in Spagna oggi, ritardi voli: cosa fare con le prenotazioni - Il blackout che ha colpito la Spagna oggi, lunedì 28 aprile, sta causando “pesanti ritardi” negli aeroporti. Lo scrive il Codacons, che informa i consumatori sulla possibilità di cancellare le proprie prenotazioni. “Tutti i cittadini italiani che avevano programmato un viaggio in Spagna e Portogallo in occasione del ponte del 1° maggio possono annullare le partenze senza alcuna penale, e chiedere il rimborso integrale di quanto pagato ad agenzie, tour operator, strutture ricettive e compagnie aeree”, afferma il Codacons in merito al blackout che ha interessato la penisola iberica. 🔗lapresse.it

Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa. Ripristinata elettricità - Spagna: servizio meteo nazionale, ieri nessun fenomeno atmosferico insolito; Blackout: in Spagna ripristinato il 99% dell’elettricità, Portogallo ok; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Spagna, blackout quasi superato: ripristinata al 99% l'elettricità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne