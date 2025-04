Blackout cosa fare in caso di interruzione dell' energia elettrica

Blackout che ieri ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune zone dalla Francia. L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente aeroporti e sistemi ferroviari, oltre ai numerosi disagi relativi al mancato funzionamento delle linee telefoniche. Enormi i disagi e le preoccupazione dei cittadini. Ma cosa si deve fare in caso di Blackout? Ecco i consigli elaborati dall'Unione nazionale consumatori. 🔗 Tg24.sky.it - Blackout, cosa fare in caso di interruzione dell'energia elettrica Si sta normalizzando la situazione dopo ilche ieri ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune zone dalla Francia. L’a corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente aeroporti e sistemi ferroviari, oltre ai numerosi disagi relativi al mancato funzionamentoe linee telefoniche. Enormi i disagi e le preoccupazione dei cittadini. Masi deveindi? Ecco i consigli elaborati dall'Unione nazionale consumatori. 🔗 Tg24.sky.it

Ne parlano su altre fonti

Caso Alberto Trentini, Daria Bignardi: «Cosa possiamo fare di buono per lui? Averlo a cuore» - Sono quattro mesi che il cooperante veneziano è in carcere a Caracas, in Venezuela. Nonostante gli appelli dei genitori al governo, le campagne online, il suo caso sembra avere poco appiglio per i media e l'opinione pubblica 🔗vanityfair.it

Certificazione Unica 2025: le novità, come scaricarla, cosa fare in caso di errori. SCHEDA NoiPA - La Certificazione Unica (CU) rappresenta il documento che attesta i redditi percepiti dai lavoratori dipendenti, insieme alle ritenute fiscali applicate (quali IRPEF, addizionali regionali e comunali) e ai contributi previdenziali e assistenziali versati, ad esempio all’INPS. L'articolo Certificazione Unica 2025: le novità, come scaricarla, cosa fare in caso di errori. SCHEDA NoiPA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Quali sono le piante e i fiori primaverili tossici per i cani: cosa fare in caso di intossicazione - Con l'arrivo della primavera, i nostri cani potrebbero facilmente incontrare sia in casa che fuori piante e fiori potenzialmente tossici se ingeriti. Ecco a quali specie botaniche bisogna stare attenti e cosa fare in caso di intossicazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Blackout, cosa fare in caso di interruzione dell'energia elettrica; Blackout a Milano, cosa succederebbe in caso di emergenza come in Spagna? Ospedali, aerei, metrò e radio, ecco tutte le risposte; Blackout in Spagna, cosa bisogna fare se ci hanno annullato il volo?; Come ci si prepara a un black out totale: se in Italia succede come in Spagna?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout, cosa fare in caso di interruzione dell'energia elettrica - Prima di tutto mantenere la calma, evitare l'uso di candele specialmente in presenza di bambini o animali domestici. Preservare la carica del cellulare e scollegare gli elettrodomestici per evitare so ... 🔗tg24.sky.it

Blackout elettricità, cosa fare se accadesse anche in Italia? - Mentre Spagna e Portogallo si riprendono dal lunedì trascorso al buio, in Italia serpeggia la preoccupazione. Cosa fare se un evento simile si verificasse anche da noi? Ecco un vademecum ... 🔗msn.com

Cosa fare (e cosa non fare) in caso di blackout? Prontuario per affrontare un'interruzione prolungata della corrente elettrica - Non usare candele ma torce elettriche, aprire frigo e congelatori solo se necessario, staccare gli apparecchi non indispensabili. E mantenere la calma ... 🔗corriere.it