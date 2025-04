Blackout convocato Comitato sicurezza

Alla luce del blackout che ha colpito su larga scala la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia, da fonti di P. Chigi si apprende che è stata convocata per i prossimi giorni una riunione a livello tecnico del Comitato Interministeriale per la sicurezza con la partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte. L'incontro, che si inserisce nel quadro delle periodiche attività di coordinamento istituzionale, prevede una verifica dell'efficacia dei protocolli operativi e un aggiornamento delle misure.

