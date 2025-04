Blackout alla spagnola | può succedere anche in Italia? Palazzo Chigi convoca una riunione per verificare i protocolli

Prevenire è meglio che intervenire in emergenza: alla luce di questo antico motto, il governo vuole evitare che un Blackout metta in ginocchio l'Italia come è accaduto lunedì 28 aprile in Spagna, Portogallo e in parte della Francia. Da fonti di Palazzo Chigi si apprende infatti che è stata convocata per i prossimi giorni una riunione a livello tecnico del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. alla riunione parteciperanno i rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte. L'incontro, che si inserisce nel quadro delle periodiche attività di coordinamento istituzionale in materia di sicurezza nazionale, prevede una verifica dell'efficacia dei protocolli operativi già in essere e un aggiornamento delle misure da attivare in caso di emergenze analoghe a quelle recentemente affrontate da altri Paesi.

