Blackout a Madridsi comprano radioline o si aspetta il bus per ore

Blackout ha imposto la chiusura di metro e supermercati. "Pensando ai modi di comunicare e cercando mezzi di comunicazione, all'improvviso ho pensato che la radio fosse l'unica cosa che potesse funzionare, poi le batterie, e poi ho pensato alle candele, vediamo dove posso comprarle", ha affermato Vicente Navarro, musicista."In questo momento sono a Colòn, vengo da Mòstoles, non so come farò a tornare, sono qui ad aspettare e non c'è molto altro da fare perché non posso contattare nemmeno la mia famiglia, a meno che non si facciano prendere dal panico", dice Ester Lavajos, commessa."Con il Blackout in un primo momento non sapevamo cosa stesse accadendo, infatti ero in ascensore, l'ascensore si è fermato, stavamo giusto aprendo l'edificio, quindi abbiamo pensato che potesse essere qualcosa di correlato, poi ci hanno detto che si trattava del Blackout e in quel momento ci hanno detto che dovevamo evacuare.

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per...

Scimmia si intrufola in una centrale elettrica e sposta un cavo provocando un blackout generale: milioni di persone senza corrente per ore - Altroché chiodo del ministro Salvini. Nello Sri Lanka tre quarti della popolazione è rimasta senza luce e per il ministro dell'energia la colpa è della mossa improvvida di una scimmia. La mattina del 9 febbraio infatti buona parte dell'isola dell'Oceano Indiano si è ritrovata senza energia elettrica. Il black out è durato diverse ore. Molte strutture di pubblico servizio come gli ospedali hanno mantenuto a fatica in funzione le proprie strumentazioni e macchinari utilizzando generatori, m,a visto il protrarsi della mancanza di energia, l'appello del governo è stato quello di razionare ...

