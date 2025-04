Black-out in Spagna i cinque secondi che hanno messo in ginocchio il Paese | tutte le ipotesi cosa sappiamo finora

Black-out che ieri ha messo in ginocchio il Paese, insieme al Portogallo e a parte del sud della Francia. “Possiamo escludere un incidente di cybersicurezza nelle installazioni di rete elettrice e al centro di controllo” ha fatto sapere l’operatore della Rete elettrica spagnola (Ree). Ma allora, che cosa è successo a partire dalle 12.32, quando la Penisola iberica è rimasta al buio, Internet ha smesso di funzionare e con ecco la maggior parte dei servizi, trasporti compresi?In una conferenza stampa il capo delle operazioni di Ree, Eduardo Prieto, ha cercato di fare chiarezza con le informazioni finora disponibili. Ieri il sistema era “stabile” in tutte le variabili e in condizioni di sicurezza. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Black-out in Spagna, i cinque secondi che hanno messo in ginocchio il Paese: tutte le ipotesi, cosa sappiamo finora Non è stato un attacco hacker. È la prima certezza divulgata dalle autorità spagnole dopo il maxi-out che ieri hainil, insieme al Portogallo e a parte del sud della Francia. “Possiamo escludere un incidente di cybersicurezza nelle installazioni di rete elettrice e al centro di controllo” ha fatto sapere l’operatore della Rete elettrica spagnola (Ree). Ma allora, cheè successo a partire dalle 12.32, quando la Penisola iberica è rimasta al buio, Internet ha sdi funzionare e con ecco la maggior parte dei servizi, trasporti compresi?In una conferenza stampa il capo delle operazioni di Ree, Eduardo Prieto, ha cercato di fare chiarezza con le informazionidisponibili. Ieri il sistema era “stabile” inle variabili e in condizioni di sicurezza. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cosa riportano altre fonti

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Su questo argomento da altre fonti

Blackout in Spagna, ripristinato il 99% della corrente. Sanchez: Ignote le cause; Blackout in Spagna e Portogallo, le news in diretta | Cosa è successo: i 5 secondi che hanno lasciato la Spagna al buio. Sanchez: «Commissione d'inchiesta»; Cosa ha causato il blackout in Spagna e Portogallo?; I cinque secondi che hanno spento Spagna e Portogallo: le cause del blackout e cosa succede ora. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Blackout in Spagna e Portogallo, persi 15 GW di energia in cinque secondi. Sanchez: "Ignot... - AGI - La prudenza è d'obbligo ma il peggio sembrerebbe essere passato. L'energia elettrica sta gradualmente tornando alla normalità in Spagna e Portogallo, dopo quasi 12 ore di un gigantesco blackout ... 🔗msn.com

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - La Spagna, il Portogallo e parte della Francia del sud sono piombate nel buio alle 12.30 quando un maxi blackout ha lasciato l'intera penisola iberica senza elettricità, mandando in tilt treni, aeropo ... 🔗ansa.it

C'è una prima spiegazione per il blackout in Spagna (e c'erano degli avvertimenti) - In cinque secondi la rete elettrica spagnola è collassata, lasciando al buio penisola iberica, sud della Francia e con effetti anche in Groenlandia: il problema nel sud ovest del paese, dove c'è molto ... 🔗europa.today.it