Biomass ecco come studierà le foreste dallo spazio

foreste nel ciclo globale del carbonio. La missione è il frutto della collaborazione scientifica e industriale europeaL'articolo Biomass, ecco come studierà le foreste dallo spazio proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Biomass, ecco come studierà le foreste dallo spazio Un'orbita di 5 anni per quantificare il contributo dellenel ciclo globale del carbonio. La missione è il frutto della collaborazione scientifica e industriale europeaL'articololeproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lancio del razzo Vega C con Biomass: missione europea per studiare le foreste tropicali - Partito in perfetto orario, alle 11:15 e 52 secondi ora italiana, il razzo Vega C con a bordo Biomass, la nuova innovativa missione europea per analizzare le foreste tropicali in 3D. Il razzo ha disegnato un arco nel cielo sopra il Centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese, rischiarato dalle prime luci dell'alba per portare il suo carico in un'orbita a 666 chilometri d'altezza da cui per 5 anni lavorerà per quantificare con un dettaglio senza precedenti il reale contributo delle foreste nel ciclo globale del carbonio, un dato fondamentale per prevedere l'evoluzione del ... 🔗quotidiano.net

Foreste Casentinesi, parco sempre più sicuro: ecco l'innovativo progetto di investigazione preventiva - A fianco della continua attività prevista dalla legge per la precauzione dai rischi sui luoghi di lavoro, il parco nazionale delle Foreste casentinesi ha avviato - in collaborazione con lo Studio Legale Stefani di Firenze - un innovativo progetto di investigazione preventiva, al fine di ridurre... 🔗cesenatoday.it

Spazio, lanciato satellite Esa Biomass: misurerà carbonio foreste - Milano, 29 apr. (askanews) - È stato lanciato Biomass, il satellite dell'ESA, progettato per fornire informazioni sulle foreste del mondo e sul loro ruolo cruciale nel ciclo del carbonio della Terra. Il satellite è decollato a bordo di un razzo Vega-C dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Dopo un volo della durata di 57 minuti, il lanciatore ha rilasciato il satellite in orbita eliosincrona a un'altitudine di circa 666 km. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spazio, lanciato satellite Esa Biomass: misurerà carbonio foreste; Lanciata la sentinella spaziale europea delle foreste “Biomass” con un razzo italiano Vega; Biomass, lanciato il satellite che studia le foreste in 3D: «Analizzerà la salute dei polmoni della Terra»; Partito Biomass, il satellite per studiare le foreste in 3D. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media