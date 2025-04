Bimbo sfugge alla mamma e cade nella tromba delle scale per 10 metri

alla mano della mamma che stava per scendere le scale di un condominio popolare in via Pisacane a Legnano, dietro lo stadio Mari. Si è sporto dalla balaustra senza rendersi conto di quanto fosse pericoloso ed è caduto giù. Il grave incidente è avvenuto nella mattina di martedì 29. 🔗 Milanotoday.it - Bimbo sfugge alla mamma e cade nella tromba delle scale per 10 metri È sfuggitomano dellache stava per scendere ledi un condominio popolare in via Pisacane a Legnano, dietro lo stadio Mari. Si è sporto dbalaustra senza rendersi conto di quanto fosse pericoloso ed è caduto giù. Il grave incidente è avvenutomattina di martedì 29. 🔗 Milanotoday.it

Bimbo di 9 anni sfugge alla mamma e precipita per 10 metri nella tromba delle scale a Legnano: è grave - Un bambino di 9 anni è precipitato per 10 metri nella tromba delle scale di un condominio di Legnano (Milano). Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre che aveva in braccio il figlio più piccolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Alessandria, bimbo di 2 anni cade dal terzo piano: la mamma stava allattando il fratellino - Un bambino di due anni è caduto dal terzo piano di un condominio in via Gandolfi, nel quartiere Cristo di Alessandria, mentre la madre stava allattando il fratellino più piccolo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe sporto dalla finestra nel tentativo di prendere un giocattolo che gli era sfuggito oltre il davanzale. L’incidente è avvenuto nell’abitazione di una famiglia marocchina, dove si trovava anche la nonna del bambino. 🔗thesocialpost.it

Alessandria, bimbo di 2 anni cade dal terzo piano: la mamma stava allattando il fratellino - Nel quartiere Cristo di Alessandria, un bambino di due anni è caduto dal terzo piano di un edificio residenziale. Subito dopo l’incidente, è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso pediatrico della città. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’automedica e i carabinieri, impegnati nell’accertamento della dinamica dei fatti. L’episodio si è verificato in via Gandolfi, all’interno di un complesso di edilizia popolare. 🔗thesocialpost.it

Bimbo sfugge alla mamma e cade nella tromba delle scale per 10 metri - Stando a quanto appreso, il piccolo non sarebbe in gravi condizioni, riportando un trauma cranico. Fortunatamente, infatti, il bambino è precipitato solo dal secondo piano del condominio. La madre, in ... 🔗milanotoday.it