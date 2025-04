Bimbo di 9 anni sfugge alla mamma e precipita per 10 metri nella tromba delle scale a Legnano | è grave

anni è precipitato per 10 metri nella tromba delle scale di un condominio di Legnano (Milano). Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre che aveva in braccio il figlio più piccolo. 🔗 Un bambino di 9to per 10di un condominio di(Milano). Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre che aveva in braccio il figlio più piccolo. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Bimbo di 5 anni sfugge alla mamma e prende la metro per andare dalla zia: rintracciato a Cassina - Cernusco sul Naviglio (Milano), 2 marzo – È sgattaiolato fuori di casa per andare a trovare la zia a Cassina senza che i genitori se ne accorgessero. Attimi di panico in mattinata per una famiglia di Cernusco alle prese con la decisione del figlio di 5 anni di lasciare l’abitazione per raggiungere i parenti in metropolitana. Il bambino ha fatto tutto da solo. Quando la mamma si è accorta della sua assenza, ha chiamato subito i carabinieri. 🔗ilgiorno.it

Bimbo diventa cieco a 2 anni, la mamma: «Qualcuno lo ha baciato con un herpes alle labbra: il virus è arrivato fino alla cornea» - Un innocente bacio sull'occhio si è trasformato in un incubo per un bambino di due anni. I genitori pensavano fosse uno scherzo quando il medico li ha informati che loro figlio era... 🔗ilmessaggero.it

“Mamma cattiva, ha mangiato il mio gelato. Venite a prenderla”: bimbo di 4 anni chiama la polizia, gli agenti arrivano con una sorpresa - “Mia mamma è stata cattiva. Venite a prendere la mia mamma, venite a prenderla”. È un’accusa in piena regola, quella che un bambino di 4 anni ha rivolto a un operatore del 911 (il numero di emergenza americano), reo di un crimine imperdonabile: aver mangiato il suo gelato. La bizzarra vicenda è avvenuta martedì 4 marzo a Mount Pleasant, un villaggio del Wisconsin. Il piccolo, evidentemente indignato per l’affronto subito, non ci ha pensato due volte a chiamare la polizia per denunciare la madre. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Bimbo di 9 anni sfugge alla mamma e precipita per 10 metri nella tromba delle scale a Legnano: è grave; Bimbo sfugge alla mamma e cade nella tromba delle scale per 10 metri; Bimba di 2 anni sfugge per un attimo al controllo del padre, lui la insegue ma vengono investiti da…; Mede, bimbo di 4 anni sfugge al controllo della mamma e finisce sotto un’auto: è grave. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bimbo sfugge alla mamma e cade nella tromba delle scale per 10 metri - Stando a quanto appreso, il piccolo non sarebbe in gravi condizioni, riportando un trauma cranico. Fortunatamente, infatti, il bambino è precipitato solo dal secondo piano del condominio. La madre, in ... 🔗milanotoday.it

Bimbo di 9 anni cade da dieci metri nella tromba delle scale: vivo per miracolo - Legnano, gli è stata asportata la milza e nella caduta ha anche riportato un trauma cranico ma gli esami non hanno evidenziato emorragie cerebrali. La prognosi resta riservata ma non è in pericolo di ... 🔗ilgiorno.it

Arezzo, bimba di 9 anni salva la nonna grazie ad un corso fatto a scuola: «Ha mantenuto la calma, difficile alla sua età» - Una bambina di soli 9 anni, di nome Emma, ha dimostrato sangue freddo e una prontezza di spirito fuori dal comune, salvando la vita alla nonna colta da una grave emorragia interna mentre si trovavano. 🔗msn.com