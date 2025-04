Bimbo di 9 anni cade per dieci metri nella tromba delle scale | vivo per miracolo

vivo per miracolo il Bimbo di nove anni è caduto per dieci metri dalla tromba delle scale della palazzina dove vive con la famiglia.È accaduto nella mattinata di oggi in un condominio popolare di via Pisacane a Legnano.È stato operato d'urgenza all'ospedale di Legnano, gli è stata asportata la milza e nella caduta ha anche riportato un trauma cranico ma gli esami non hanno evidenziato emorragie cerebrali. La prognosi resta riservata ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.Il bambino, con disabilità, è corso fuori di casa dopo che la madre, che teneva in braccio il fratellino, ha aperto la porta per uscire. Si è quindi sporto dalla balaustra delle scale interne e ha perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto dal secondo piano, da un'altezza di una decina di metri. 🔗 Ilgiorno.it - Bimbo di 9 anni cade per dieci metri nella tromba delle scale: vivo per miracolo Legnano (Milano), 29 aprile 2025 – Èperildi noveè caduto perdalladella palazzina dove vive con la famiglia.È accadutomattinata di oggi in un condominio popolare di via Pisacane a Legnano.È stato operato d'urgenza all'ospedale di Legnano, gli è stata asportata la milza ecaduta ha anche riportato un trauma cranico ma gli esami non hanno evidenziato emorragie cerebrali. La prognosi resta riservata ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita.Il bambino, con disabilità, è corso fuori di casa dopo che la madre, che teneva in braccio il fratellino, ha aperto la porta per uscire. Si è quindi sporto dalla balaustrainterne e ha perso l'equilibrio,ndo nel vuoto dal secondo piano, da un'altezza di una decina di. 🔗 Ilgiorno.it

