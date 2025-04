Billboard Mike Van nominato Ceo | è il primo della storia

Billboard ha promosso Mike Van, presidente dal 2022 e parte dell’azienda da quattro anni prima, al ruolo di Ceo. È il primo nella storia della rivista musicale a ricoprire tale incarico. Supervisionerà sia la divisione editoriale sia quella commerciale, occupandosi di tutti gli aspetti relativi alle operazioni di marketing, alla strategia, al fatturato, alle licenze internazionali, alle partnership con altri marchi. Guiderà la presenza dell’azienda in 15 Paesi del mondo e svilupperà anche le esperienze dal vivo, tra cui la Latin Music Week, i Billboard Music Awards e i Billboard Women in Music, solo per citarne le più rappresentative. Riferirà direttamente a Jay Penske, presidente e Ceo della Penske Media Corporation che possiede anche Variety, Deadline e Rolling Stone. A Mike Van invece riporterà la caporedattrice Hannah Karp. 🔗 Lettera43.it - Billboard, Mike Van nominato Ceo: è il primo della storia ha promossoVan, presidente dal 2022 e parte dell’azienda da quattro anni prima, al ruolo di Ceo. È ilnellarivista musicale a ricoprire tale incarico. Supervisionerà sia la divisione editoriale sia quella commerciale, occupandosi di tutti gli aspetti relativi alle operazioni di marketing, alla strategia, al fatturato, alle licenze internazionali, alle partnership con altri marchi. Guiderà la presenza dell’azienda in 15 Paesi del mondo e svilupperà anche le esperienze dal vivo, tra cui la Latin Music Week, iMusic Awards e iWomen in Music, solo per citarne le più rappresentative. Riferirà direttamente a Jay Penske, presidente e CeoPenske Media Corporation che possiede anche Variety, Deadline e Rolling Stone. AVan invece riporterà la caporedattrice Hannah Karp. 🔗 Lettera43.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo” - Aperta un'indagine in Romania contro l'attore di Lionheart, il quale avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante la sua partecipazione al Festival di Cannes. Il suo agente nega tutto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

The Life of Chuck: Tom Hiddleston nel primo trailer del film di Mike Flanagan - The Life of Chuck: Tom Hiddleston nel primo trailer del film di Mike Flanagan “Ogni anno che vivi, quel mondo diventerà più grande e luminoso. E più dettagliato e complesso. Tu lo riempirai tutto. Sarà un universo.” Dopo un breve teaser, un poster e alcune immagini promozionali, NEON ci ha finalmente offerto uno sguardo approfondito all’ultimo adattamento di Stephen King di Mike Flanagan (Doctor Sleep, Gerald’s Game), The Life of Chuck, che vede Tom Hiddleston (Loki, Avengers: Doomsday) nel ruolo principale. 🔗cinefilos.it

The White Lotus: Scandalo tra Mike White e il Compositore, Scopri i Dettagli! - Dietro le quinte di "The White Lotus" si consuma un dramma inaspettato! Mike White, il creatore della serie, e il compositore Juan Cristóbal Tapia de Veer si lanciano frecciatine a distanza dopo l'annuncio dell'addio del musicista alla quarta stagione. Ma cosa è successo veramente? Preparati, perché la storia è piena di colpi di scena. Scontro di Ego: Quando la Creatività Incontra la Discordia Secondo White, l'atteggiamento di Tapia de Veer è stato problematico fin dall'inizio, soprattutto durante la creazione della colonna sonora per la terza stagione ambientata in Thailandia. 🔗mistermovie.it

Se ne parla anche su altri siti

Billboard, Mike Van nominato Ceo: è il primo della storia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dana Droppo and Mike Van On the Importance of Empowering Women In the Music Industry | Billboard Women In Music 2025 - Dana Droppo and Mike Van caught up with Billboard’s Rania Aniftos & Jazzy on the red carpet at the Billboard Women in Music 2025. A daily briefing on what matters in the music industry Send us a ... 🔗billboard.com

Dana Droppo and Mike Van On the Importance of Empowering Women In the Music Industry | Billboard Women In Music 2025 - Dana Droppo and Mike Van caught up with Billboard's Rania Aniftos & Jazzy on the red carpet at the Billboard Women in Music 2025. More from Billboard ... 🔗msn.com