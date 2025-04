Bilancio la Provincia di Parma ha un ' tesoretto' di 8 milioni di euro

Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio Provinciale che ha approvato il. 🔗 Parmatoday.it - Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro Ladidispone di un “” di 8diche potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consigliole che ha approvato il. 🔗 Parmatoday.it

Su altri siti se ne discute

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro - La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale che ha approvato il... 🔗parmatoday.it

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro - La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale che ha approvato il... 🔗parmatoday.it

Siae ha chiuso tutti gli uffici di Parma e provincia: "Disservizi per imprese e cittadini" - Da oltre un mese, Siae, Società autori ed editori che tutela i diritti degli artisti e musicisti, ha deciso un piano di riorganizzazione che ha portato alla chiusura delle sedi della nostra provincia. “Un metodo unilaterale per un ente pubblico economico a base associativa, che non possiamo... 🔗parmatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro; Ausl Parma e Reggio-Emilia, Fabi sui bilanci: Nessuno spreco di risorse; Approvato il consuntivo della Provincia di Parma: avanzo di 8 milioni di euro; Consorzio Agrario Parma, approvato all'unanimità il bilancio 2024. 🔗Ne parlano su altre fonti

Approvato il consuntivo della Provincia di Parma: avanzo di 8 milioni di euro - Il presidente Fadda: “Le risorse potranno essere utilizzate per sistemare frane e strade e per l’edilizia scolastica” ... 🔗gazzettadiparma.it

Parma, il bilancio 2024 chiude con un patrimonio netto di 20,1 milioni di euro - Il Parma chiude il bilancio 2024 con un patrimonio netto di 20,1 milioni. A riportarlo in una nota, è il sito ufficiale dei crociati. "Il bilancio d’esercizio ha chiuso al 31 dicembre 2024 con un ... 🔗parmatoday.it

Parma, chiuso il bilancio. Patrimonio netto positivo di 20,1 milioni - Parma Calcio 1913 S.r.l. ha chiuso il bilancio d’esercizio al 31.12.2024 con un patrimonio netto positivo di Euro 20,1 milioni, in ragione della consistenza patrimoniale di inizio periodo e della ... 🔗parmapress24.it