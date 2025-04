Bilancio la Provincia di Parma ha un ' tesoretto' di 8 milioni di euro

Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio Provinciale che ha approvato il. 🔗 Parmatoday.it - Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro Ladidispone di un “” di 8diche potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consigliole che ha approvato il. 🔗 Parmatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro - La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale che ha approvato il... 🔗parmatoday.it

Siae ha chiuso tutti gli uffici di Parma e provincia: "Disservizi per imprese e cittadini" - Da oltre un mese, Siae, Società autori ed editori che tutela i diritti degli artisti e musicisti, ha deciso un piano di riorganizzazione che ha portato alla chiusura delle sedi della nostra provincia. “Un metodo unilaterale per un ente pubblico economico a base associativa, che non possiamo... 🔗parmatoday.it

Provincia di Terni al voto: quante preferenze servono per “conquistare” Palazzo Bazzani. E chi le ha - Tra una settimana si vota per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Terni. I candidati alla sfida delle urne sono tre: il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, il collega di Narni Lorenzo Lucarelli e la prima cittadina di Orvieto, Roberta Tardani. Ora, le elezioni per Palazzo Bazzani si... 🔗ternitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro; Approvato il consuntivo della Provincia di Parma: avanzo di 8 milioni di euro; Consorzio Agrario Parma, approvato all'unanimità il bilancio 2024; Il bilancio di fine mandato del Presidente della Provincia di Parma Andrea Massari. 🔗Cosa riportano altre fonti

Approvato il consuntivo della Provincia di Parma: avanzo di 8 milioni di euro - Il presidente Fadda: “Le risorse potranno essere utilizzate per sistemare frane e strade e per l’edilizia scolastica” ... 🔗gazzettadiparma.it

Parma, il bilancio 2024 chiude con un patrimonio netto di 20,1 milioni di euro - Il Parma chiude il bilancio 2024 con un patrimonio netto di 20,1 milioni. A riportarlo in una nota, è il sito ufficiale dei crociati. "Il bilancio d’esercizio ha chiuso al 31 dicembre 2024 con un ... 🔗parmatoday.it

Parma, il rosso cala a 60 milioni nel bilancio 2024: la strada verso l’equilibrio tra Serie A e player trading - Il Parma ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2024 con un rosso pari a 63,2 milioni di euro, in miglioramento di circa 17 milioni rispetto al precedente esercizio (pari a un miglioramento del 21% nel ... 🔗calcioefinanza.it