Bilancio comunale in salute migliorano tutti gli indicatori Avanzo di 123 milioni

milioni di euro di investimenti finanziati nel 2024, soprattutto nella rigenerazione urbana e nella manutenzione della città, e un Avanzo disponibile di circa 12,3 milioni di euro, che potrà essere utilizzato nel 2025 per finanziare ulteriori investimenti. Sono alcuni degli elementi. 🔗 Modenatoday.it - Bilancio comunale in salute, migliorano tutti gli indicatori. Avanzo di 12,3 milioni Più di 67di euro di investimenti finanziati nel 2024, soprattutto nella rigenerazione urbana e nella manutenzione della città, e undisponibile di circa 12,3di euro, che potrà essere utilizzato nel 2025 per finanziare ulteriori investimenti. Sono alcuni degli elementi. 🔗 Modenatoday.it

Il consiglio comunale di Misterbianco "approva nei tempi il bilancio di previsione 2025/27" - Il consiglio comunale di Misterbianco ha approvato ieri sera il Bilancio di previsione 25/27, per la prima volta nei termini di legge, senza ricorso a proroghe. Lo strumento è stato approvato con 16 voti favorevoli, 2 astenuti e un voto contrario. "Non era mai accaduto nella storia di... 🔗cataniatoday.it

Approvato il bilancio Comunale 2025. "Chiediamo ai modenesi un sacrificio contenuto" - Via libera del Consiglio comunale di Modena al Bilancio di previsione 2025-2027, approvato dai gruppi di maggioranza (Pd, Avs, Pri-Azione-Sl, M5s, Spazio democratico), con il voto contrario delle opposizioni: Fratelli d’Italia, Lega Modena, Forza Italia, Modena in Ascolto e Modena per Modena. Si... 🔗modenatoday.it

Migliorano le condizioni di salute di Papa Francesco. Per lui un'altra notte tranquilla - Papa Francesco "ha trascorso una notte tranquilla", ha comunicato la Sala stampa della Santa Sede nell'aggiornamento mattutino sullo stato di salute del Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio. Ieri sera la Sala stampa vaticana aveva reso noto che i medici avevano confermato lievi miglioramenti della salute del Pontefice. Il quadro clinico però resta comunque complesso. 🔗ilfoglio.it

Bilancio, avanzo oltre i 2 milioni Calano i debiti e i conti migliorano - Comune in buona salute economico-finanziaria e sempre meno indebitato. È la fotografia evidenziata dal consuntivo dell’esercizio 2024, che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 2.156.800 ... 🔗laprovinciadicomo.it

L’Asp di Catanzaro adotta il bilancio d’esercizio 2024: migliorano produzione e conti - Migliorano i conti e la produzione ... A darne notizia è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che ha adottato il bilancio di esercizio relativo all’anno 2024, che passerà ora ... 🔗catanzaroinforma.it