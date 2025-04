Biglietti Napoli-Genoa | prezzi e modalità di vendita

Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 30 aprile 2025 saranno in vendita i Biglietti per Napoli-Genoa, match che si disputerà domenica 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.La vendita dei Biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase. 🔗 Napolitoday.it - Biglietti Napoli-Genoa: prezzi e modalità di vendita La Ssccomunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 30 aprile 2025 saranno inper, match che si disputerà domenica 11 maggio alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.Ladeisi articola in due fasi: la prima fase (Fase. 🔗 Napolitoday.it

