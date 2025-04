Biglietti Inter Barcellona San Siro sarà sold out | informazioni importanti per i tifosi

Biglietti Inter Barcellona, San Siro sarà sold out: informazioni importanti per i tifosi che non hanno ancora comprato il tagliandoDal sito ufficiale del club nerazzurro arrivano novità importanti riguardanti i Biglietti per Inter Barcellona, la semifinale di ritorno in Champions League che si terrà il 6 maggio a San Siro. Lo stadio viaggia verso il sold out ma nei prossimi giorni dovrebbero essere messi in vendita gli ultimi tagliandi disponibili. Di seguito il comunicato.Su Inter.it si legge: «La vendita dei Biglietti per Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League, in programma a San Siro martedì 6 maggio alle 21:00, corre verso il sold-out. Il Meazza sarà tutto esaurito per la sfida contro i blaugrana, ma l'invito per i tifosi che non sono ancora riusciti ad acquistare il tagliando è quello di monitorare quotidianamente Inter.

