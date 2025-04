Beyoncé le figlie salgono sul palco e tutti vanno in visibilio | i video

Beyoncé. La pop star ha dato il via alle danze al SoFi Stadium di Inglewood di Los Angeles. Niente è stato lasciato al caso, tutto è stato studiato per mesi, Beyoncé vestita d'oro ha ipnotizzato i suoi fan, ma quando le sue figlie sono salite sul palco tutti sono andati in visibilio.

Beyoncè, al via il Cowboy Carter tour da Los Angeles con le figlie e 38 brani in scaletta - Beyoncè ha dato il via ieri sera all’attesissimo Cowboy Carter Tour dal SoFi Stadium di Inglewood, nella contea di Los Angeles, con una foltissima scaletta nella quale l’artista ha dato ampio spazio all’ultimo album pubblicato nel marzo 2024, il precedente Renaissance del 2022 e sorprese provenienti dalla discografia ultraventennale. Ad aprire le danze sono state American Requiem con la quale ha salutato il pubblico della venue californiana, seguita da Bodyguard, II Most Wanted e 16 Carriages. 🔗metropolitanmagazine.it

