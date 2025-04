Beyoncè al via il Cowboy Carter tour da Los Angeles con le figlie e 38 brani in scaletta

Beyoncè ha dato il via ieri sera all'attesissimo Cowboy Carter tour dal SoFi Stadium di Inglewood, nella contea di Los Angeles, con una foltissima scaletta nella quale l'artista ha dato ampio spazio all'ultimo album pubblicato nel marzo 2024, il precedente Renaissance del 2022 e sorprese provenienti dalla discografia ultraventennale.Ad aprire le danze sono state American Requiem con la quale ha salutato il pubblico della venue californiana, seguita da Bodyguard, II Most Wanted e 16 Carriages. Per il brano apripista di Cowboy Carter insieme a Texas Hold'em, Beyoncè è apparsa sospesa a diversi metri d'altezza esibendosi a bordo di una spider rossa. Non sono mancate le cover contenute nell'ultimo lavoro in studio, Blackbird dei Beatles e Jolene di Dolly Parton. Nella setlist hanno trovato spazio diversi remix di brani estratti da Renaissance, ai quali si sono alternate le super hit che hanno segnato la carriera dell'ex Destiny's Child.

